Priolo Gargallo celebra la grande musica siciliana con “Stranizza d’Amuri” e la partecipazione di Rita Botto

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Priolo Gargallo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande musica e della tradizione siciliana. Stasera, nel cuore del centro cittadino, il pubblico sarà protagonista di un viaggio emozionante tra repertori operistici, sonorità popolari e omaggi alla cultura musicale dell’Isola.

L’Amministrazione comunale, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra e il Coro Lirico Siciliano presentano “Stranizza d’Amuri”, un appuntamento di grande prestigio che vedrà la partecipazione speciale di Rita Botto, artista apprezzata per la sua intensa interpretazione della tradizione vocale siciliana.

Il programma proporrà un percorso musicale che attraversa alcuni dei più importanti autori del repertorio operistico e strumentale italiano, tra cui Mascagni, Bellini, Mulè e Frontini, per poi approdare alle melodie più amate della tradizione isolana. Non mancherà, inoltre, un sentito omaggio al genio spirituale e poetico di Franco Battiato.

L’evento si terrà domenica 16 agosto alle ore 21:00 in Largo dell’Autonomia Comunale, a Priolo Gargallo.

Ingresso gratuito.