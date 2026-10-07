Ricerca oncologica: la Sicilia premia i talenti siciliani

Sostenere i giovani talenti e favorire progetti capaci di trasformare la Ricerca scientifica in nuove opportunità di cura per i pazienti. Con questo obiettivo Fondazione Humanitas Sicilia ETS promuove la seconda edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica.

Il bando è rivolto a ricercatori di età inferiore ai 40 anni, nati o residenti in Sicilia impegnati nella Ricerca sull’Isola, nel resto d’Italia o all’estero, e già in possesso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia, Farmacia oppure Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

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Nel 2025, il vincitore, Valerio Gristina spiega quanto il Premio abbia avuto impatto sul suo lavoro: «Ricevere questo riconoscimento da una realtà prestigiosa come la Fondazione Humanitas Sicilia ha dato una forte validazione scientifica alle mie idee di giovane ricercatore, offrendomi la spinta e l’autonomia necessarie per consolidare la mia attività scientifica. È stato a tutti gli effetti un “trampolino di lancio”. Il mio percorso di Ricerca prosegue e si sviluppa al Dipartimento MEPRECC (Medicina di Precisione e Area Medica, Chirurgica e Critica) dell’Università degli Studi di Palermo, rimanendo in stretta collaborazione scientifica con il professor Umberto Malapelle dell’Università Federico II di Napoli. Grazie anche al supporto di Fondazione Humanitas Sicilia, posso portare avanti le attività di laboratorio in stretta sinergia con la realtà clinica del territorio».

Il progetto di Ricerca presentato da Gristina riguarda la biopsia liquida nel tumore al polmone, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della malattia e l’efficacia delle cure attraverso un prelievo di sangue, evitando procedure invasive. «Con lo studio prospettico denominato “CINNAMON” puntiamo a capire precocemente quali pazienti risponderanno meglio all’immunoterapia di prima linea, così da personalizzare i trattamenti e migliorare i risultati clinici – spiega Gristina – il Premio è stato un fondamentale acceleratore di crescita».

Al progetto giudicato più meritevole della nuova edizione 2026 sarà assegnato il contributo di 8mila euro. Le candidature sono aperte fino alle ore 17.00 dell’8 ottobre 2026. Tra i principali criteri di valutazione: originalità e innovazione, solidità scientifica e metodologica, fattibilità e potenziale trasferibilità dei risultati nella pratica clinica, con attenzione ai possibili benefici per i percorsi di cura e la qualità di vita dei pazienti oncologici.