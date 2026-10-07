Giovani e istituzioni più vicini: a Priolo Gargallo parte lo sportello d’ascolto di ANCI Sicilia

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PRIOLO GARGALLO — Rompere le barriere tra le istituzioni e le nuove generazioni per costruire insieme il futuro della comunità. Con questo obiettivo il Comune di Priolo Gargallo annuncia l’avvio ufficiale dello Sportello d’Ascolto dedicato ai giovani, che aprirà i battenti a partire da martedì 3 novembre e sarà attivo ogni primo martedì del mese.

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L’iniziativa segna l’ingresso del comune siracusano in un progetto ad ampio raggio promosso dalla commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, che per la prima volta unisce 51 Comuni dell’isola in una rete coesa rivolta ai bisogni dei ragazzi.

Dialogo vis-à-vis e co-progettazione

Il progetto è stato presentato questa mattina presso la sede dell’associazione dei Comuni a Palermo. In rappresentanza dell’amministrazione e su mandato del sindaco Pippo Gianni, è intervenuta l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Pulvirenti.

A differenza delle tradizionali iniziative calate dall’alto, lo sportello punta a ribaltare il rapporto tra cittadino e istituzione. I ragazzi potranno prenotare un incontro diretto con l’assessore e i rappresentanti delle consulte giovanili per:

Presentare proposte concrete per la città;

concrete per la città; Segnalare bisogni e criticità del territorio;

del territorio; Co-progettare iniziative, lavorando a quattro mani sui progetti ritenuti di immediata realizzazione.