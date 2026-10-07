Addio a don Giuseppe Arcidiacono: la diocesi di Acireale piange il pioniere dell’Archivio Storico

ACI SANT’ANTONIO — La diocesi di Acireale piange la scomparsa di don Giuseppe Arcidiacono, deceduto all’età di 80 anni. Sacerdote stimato, guida di numerose comunità parrocchiali e figura di riferimento per la cultura e la memoria storica locale, don Arcidiacono lascia un’eredità indelebile sia sul piano umano e pastorale sia su quello culturale.

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Per quasi cinquant’anni è stato lo storico direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Acireale, svolgendo un ruolo da pioniere nel recupero, nella catalogazione e nella tutela di un patrimonio documentario inestimabile per la Sicilia orientala.

Il ricordo del Vescovo Raspanti e il cordoglio della comunità

A esprimere il profondo dolore della Chiesa locale è stato il vescovo di Acireale, Mons. Antonino Raspanti:

«Con la morte di don Giuseppe Arcidiacono la diocesi perde un sacerdote che ha attraversato decenni della sua storia, dedicandosi contemporaneamente alla cura pastorale delle comunità e alla conservazione del patrimonio storico e documentario della Chiesa locale».

Oltre alla sua dedizione agli studi storici, don Giuseppe si è sempre distinto per una grande generosità concreta: nel corso degli anni ha sostenuto anche con risorse personali la riqualificazione e il restauro delle strutture parrocchiali a lui affidate, dimostrando un visibile amore per i luoghi e le persone che serviva.

Le tappe del ministero e il servizio all’Archivio Diocesano

Nato a Cosentini (Santa Venerina) il 26 febbraio 1946 e cresciuto a Santa Maria La Stella, don Giuseppe fu ordinato diacono a Valverde nel luglio 1971 e sacerdote il 10 ottobre dello stesso anno in Cattedrale ad Acireale per le mani di Mons. Pasquale Bacile. Il prossimo 10 ottobre avrebbe festeggiato il traguardo dei 55 anni di sacerdozio.

I principali incarichi pastorali:

1967 – 2014: Primo direttore e pioniere del riordino dell’ Archivio Storico Diocesano di Acireale .

Primo direttore e pioniere del riordino dell’ . 1973: Vicario cooperatore presso la parrocchia “Maria SS. Odigitria” di Acireale.

Vicario cooperatore presso la parrocchia “Maria SS. Odigitria” di Acireale. 1976: Parroco di “S. Antonio di Padova” a Monterosso (Aci Sant’Antonio).

Parroco di “S. Antonio di Padova” a Monterosso (Aci Sant’Antonio). 1989 – 1990: Amministratore e poi Parroco di “S. Maria della Misericordia” a Piano d’Api.

Amministratore e poi Parroco di “S. Maria della Misericordia” a Piano d’Api. 2003 – 2004: Parroco e Amministratore nelle comunità di Lavinaio (“S. Maria de La Salette”) e Monterosso, dove ha concluso il servizio per raggiunti limiti di età.

Camera ardente e data dei funerali

Per tutti coloro che desiderano rendere l’ultimo saluto a don Giuseppe Arcidiacono, gli appuntamenti si terranno ad Aci Sant’Antonio: