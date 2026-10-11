Salvatore “Occhi di Tigre” trionfa a Catania: suo il titolo WBC Mediterranean dopo 10 riprese di fuoco

CATANIA – Un Palaghiaccio della Plaia gremito in ogni ordine di posto, un tifo da stadio e 10 riprese di pura intensità. Si è conclusa con la vittoria del pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” la grande serata di boxe che ha visto assegnare la cintura di campione WBC Mediterranean.
Al termine di un match duro, incerto ed equilibrato fino all’ultimo secondo, il pugile di casa è riuscito a spuntarla ai punti, regalando ai propri sostenitori una notte da incorniciare.
La battaglia del Palaghiaccio della Plaia
L’evento ha richiamato centinaia di appassionati di sport e cittadini nell’impianto del litorale etneo. Il verdetto è arrivato dopo una vera e propria battaglia sul ring:
- 10 riprese ad altissima tensione: Il confronto è stato caratterizzato da un forte equilibrio e da uno scambio continuo di colpi, che ha messo a dura prova la tenuta fisica e mentale di entrambi i contendenti.
- Il sostegno del pubblico: Il calore degli spalti ha spinto il pugile catanese nei momenti più complessi dell’incontro, fino alla proclamazione finale.
- Il titolo in bacheca: Con questo successo, Salvatore “Occhi di Tigre” conquista il prestigioso titolo della sigla WBC Mediterranean, segnando uno dei punti più alti della propria carriera professionistica.