Sanità, agricoltura e AI: le priorità del centrodestra siciliano per le variazioni di bilancio

ROMA – Sanità, agricoltura, infrastrutture, giovani e innovazione aziendale spinta dall’intelligenza artificiale: sono i pilastri strategici individuati dalla maggioranza di centrodestra alla Regione Siciliana nel corso di un vertice operativo tenutosi a Roma. L’incontro è servito a definire la linea politica e programmatica in vista dell’imminente sessione sulle variazioni di bilancio.

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I lavori si sono aperti con un collegamento a distanza del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che hanno illustrato ai presenti il quadro finanziario e le risorse a disposizione. Il dibattito si è poi concentrato sull’individuazione delle misure prioritarie da sostenere in modo compatto.

Verso la nuova legislatura: prima i conti, poi le nomine

Dalla riunione è emersa la volontà condivisa di trasformare i prossimi passaggi contabili in una vera e propria base programmatica da proiettare verso il futuro progetto di governo regionale. Intesa trovata anche sul metodo di lavoro: il nodo legato alle nomine verrà sciolto soltanto successivamente al via libera definitivo sulle variazioni di bilancio.

All’incontro hanno preso parte i principali esponenti e coordinatori delle forze di coalizione: