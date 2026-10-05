Settore pesca, al via la “Cambiale Azzurra”: 10 milioni di euro per la liquidità delle imprese

SIRACUSA – Un’ulteriore risorsa finanziaria a supporto della pesca e dell’acquacoltura siciliana. La nuova misura “Cambiale Azzurra”, annunciata dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere la liquidità di un comparto fondamentale per l’economia e la tradizione delle marinerie locali.

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A commentare favorevolmente l’iniziativa è il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che sottolinea l’importanza di questo intervento per il territorio siracusano e per l’intera regione.

Come funziona il finanziamento: requisiti e scadenze

La misura prevede un credito d’accesso agevolato gestito tramite la piattaforma dell’Ismea:

Importi erogabili: finanziamenti a tasso zero fino a 20 mila euro , che possono salire fino a un massimo di 60 mila euro per imprese o cooperative armatoriali in possesso di più imbarcazioni.

finanziamenti a , che possono salire fino a un massimo di per imprese o cooperative armatoriali in possesso di più imbarcazioni. Modalità di rimborso: il prestito ha una durata complessiva di cinque anni , con la restituzione del capitale che parte dal terzo anno.

il prestito ha una durata complessiva di , con la restituzione del capitale che parte dal terzo anno. Presentazione delle domande: gli operatori interessati potranno inoltrare la richiesta sul portale Ismea dalle 12:00 del 13 ottobre fino alle 12:00 del 30 ottobre.

«Per le nostre marinerie la liquidità è una necessità concreta», dichiara l’onorevole Luca Cannata. «Significa poter sostenere i costi dell’attività e programmare gli investimenti senza essere schiacciati dalle difficoltà degli ultimi anni. Con il Ministro Lollobrigida e il Governo continuiamo a lavorare per dare risposte a chi vive quotidianamente il mare, difendendo imprese, lavoro e un’economia identitaria come quella della provincia di Siracusa».

Un percorso di tutele per il comparto ittico

Secondo quanto evidenziato da Cannata, la Cambiale Azzurra si affianca ad altri recenti provvedimenti adottati a tutela dei pescatori, tra cui lo sblocco delle indennità per il fermo pesca 2022 — segnato da un dialogo costante con la marineria di Portopalo — e il credito d’imposta sul carburante, che ha recentemente distribuito quasi 7 milioni di euro a circa 2.000 imprese ammesse.