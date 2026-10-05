Tutto pronto a Siracusa per la Festa de L’Unità

Si svolgerà a I Villini, a Siracusa, dal 9 all’11 ottobre 2026, la Festa provinciale dell’Unità promossa dalla Federazione del Partito Democratico di Siracusa. Tre giornate di confronto politico, approfondimento, cultura e musica, con un programma articolato che mette al centro la città, la legalità, la tutela del territorio, il lavoro, la transizione ecologica, le aree interne, il campo largo e le principali sfide nazionali e internazionali. Numerosi gli ospiti e i rappresentanti politici, istituzionali, del mondo accademico, sindacale e associativo che si alterne-ranno nel corso della kermesse. Di seguito il programma definitivo.

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Venerdì 9 ottobre, dalle 16.30 alle 17.00, apertura con i saluti e l’introduzione ai lavori della giornata della Segreteria cittadina PD Siracusa, del Gruppo consiliare e della Presidenza dell’Assemblea cittadina. Intervengono Matilde Di Giovanni, Massimo Milazzo, Angelo Greco, Sara Zappulla e Riccardo Gionfriddo.

Alle 17.00 il dibattito “Quartieri, accessibilità, cultura, qualità della vita e sicurezza a Sira-cusa”, coordinato da Arianna Ambrogio e Igor Previtera, con Salvo Adorno, Roberto Alosi, Renata Giunta, Angelo Greco, Bruno Marziano, Francesco Sgarlata e Sara Zappulla.

Alle 18.30 il confronto “Legalità motore di crescita”, con Maria Olivella Rizza, ricercatrice di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, Alessio Lo Giudice, ordinario di filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Giurispru-denza dell’Università di Messina, Giovanni Giuca, Fabio Moschella e Clelia Celesti. Con-clude Massimo Milazzo.

Dalle 20.00 alle 22.30 spazio alla musica dal vivo con Tikenea.

Sabato 10 ottobre si apre alle 16 con l’incontro con Annalisa Corrado, della segreteria nazionale PD, in occasione della presentazione del libro “Il mio ambiente” di Peppe Patti. Intervengono Stefanie Brancaforte, Giusy Genovese e Peppe Patti. Modera Francesco Nania.

Alle 17.00 il dibattito “Tutela del territorio e sviluppo economico. Il libero consorzio di Siracusa: dal parco degli Iblei alle aree interne”, moderato da Claudia Saccà. Intervengono Giuseppe Stefio, consigliere provinciale PD e Sindaco di Carlentini, Gianpaolo Miceli, segretario provinciale CNA, Antonio Di Santo, presidente della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, e Marco Mastriani di FederParchi. Conclude Marco Niccolai, responsabile nazionale Aree interne PD.

Alle 18.30 il confronto “Quattro anni di Governo Schifani: le proposte dell’opposizione”: Ti-ziano Spada, deputato regionale PD, dialoga con Giovanni Burtone e Michele Catanzaro, deputati regionali PD, e Carlo Gilistro, deputato regionale M5S.

Alle 19.30 incontro con Alessandro Alfieri, della segreteria nazionale PD intervistato da Si-mona Rossitto (Sole 24 ore) e Orazio Scalorino.

Alle 20.30 Laura Boldrini e Arturo Scotto discuteranno delle nuove sfide geopolitiche da Cuba alla Palestina e all’Iran. Modera Laura Valvo.

Dalle 21.30 alle 22.30 chiusura della seconda giornata con Lorenzo Giannì acoustic duo e i Pazzi del Riformatorio.

Domenica 11 ottobre, alle 16.00, il dibattito “Dove nasci conta: la sfida dei GD siciliani”, coordinato da El Haidji Diop. Intervengono Marco Greco, Francesco Schiavone, Luigi Nico-losi, segretario GD Federazione di Catania, e Luigi Varisano, vicesegretario GD Federazione di Enna.

Alle 17.00 l’iniziativa delle Democratiche, in collegamento con Roberta Mori, portavoce na-zionale della Conferenza delle Donne Democratiche, sul tema “Lo sguardo delle donne sulle città: per una nuova visione di sviluppo del Paese”. Coordina Luciana Formica, introduce Lilia Cannarella; intervengono Cristina Stuto, Roberto De Benedictis, Francesco Giunta e Viviana Cannizzo.

Alle 18.00 il confronto “Imprese, lavoro, ambiente: la transizione ecologica e il lavoro”, coor-dinato da Davide Bruno. Intervengono Alfio Mannino, Franco Nardi (CGIL), Gian Piero Reale, Umberto Di Giovanni, Giovanni Migliore (CISL) e Ninetta Siragusa (UIL). Modera Marina De Michele.

Alle 19.00 il dibattito “Un programma di azione per il campo largo”, coordinato da Glenda Raiti, con Nello Di Pasquale, Piergiorgio Gerratana, Giancarlo Garozzo, Cleo Li Calzi, Fi-lippo Scerra, Seby Zappulla e Michele Mangiafico.

Alle 20.15 la chiusura politica della Festa. Introducono Matilde Di Giovanni, segretaria citta-dina del PD, Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale PD, e Cleo Li Calzi, presidente regionale PD. Modera Marco Saccà. Intervengono Anthony Barbagallo, segretario regionale PD, e Peppe Provenzano, segretaria nazionale PD.

Dalle 21.30 alle 23.30 la Festa si conclude con la musica dei Pink Monkey Bird Band.

La Festa provinciale dell’Unità di Siracusa sarà quindi un grande spazio aperto di parteci-pazione e confronto, nel segno dello slogan “Costruire l’alternativa”: tre giorni per mettere insieme persone, comunità e idee e discutere, dal territorio alle grandi questioni nazionali e internazionali, le proposte per il futuro.