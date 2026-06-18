Sicilia, Forza Italia prepara le proposte per le variazioni di bilancio

Le prossime variazioni di bilancio della Regione Siciliana saranno un momento decisivo per definire le priorità economiche e sociali dell’Isola. Ne è convinto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, che oggi a Palermo ha riunito i propri rappresentanti insieme al commissario regionale del partito, Nino Minardo, e all’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, per mettere a punto un pacchetto di proposte da inserire nella manovra.

Due le direttrici individuate: investimenti strategici per il futuro della Sicilia e interventi concreti a sostegno dei territori.

Tra le priorità figurano misure per valorizzare il capitale umano siciliano, favorire il rientro e la permanenza dei giovani professionisti attraverso progetti di south working, sostenere il merito universitario e promuovere la nascita di un ecosistema regionale dedicato all’intelligenza artificiale e all’innovazione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al comparto agricolo, con interventi a tutela della filiera del grano e a sostegno delle cantine sociali e delle cooperative, considerate una risorsa fondamentale per l’economia di numerosi territori dell’Isola.

Forza Italia propone inoltre l’istituzione di un Fondo per gli Investimenti nei Territori, il cosiddetto FIT, destinato a finanziare opere, servizi e progetti in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

“Le variazioni di bilancio non sono una distribuzione di risorse, ma una scelta di priorità”, ha dichiarato il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo. “Vogliamo investire sul capitale umano, sostenere i territori e creare opportunità per le nuove generazioni”.

Dall’assessorato all’Economia arriva la conferma di una manovra orientata alla crescita. “Ascolteremo le richieste dei gruppi parlamentari per sostenere lo sviluppo della Sicilia”, ha affermato l’assessore Alessandro Dagnino. “Sarà ancora una volta una manovra espansiva, l’ottava consecutiva negli ultimi due anni, resa possibile dal risanamento dei conti regionali e dal positivo andamento dell’economia”.

Le proposte saranno presentate nel dettaglio nelle prossime settimane, in vista dell’avvio dell’iter parlamentare delle variazioni di bilancio.