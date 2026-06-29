Siracusa Pride 2026: un mese ricco di eventi verso il corteo del 18 luglio

Prosegue il percorso del Siracusa Pride 2026 fatto di incontri, cultura e spettacolo per celebrare l’orgoglio e l’accettazione, e sensibilizzare sui diritti della comunità LGBTQIA+. Iniziative, che termineranno con il grande corteo del 18 luglio.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, fra cui Queer Cinema for Palestine e la Human Library, il calendario prevede una cospicua programmazione di eventi dedicati ai diritti, alla cultura, all’arte e alla socialità, che coinvolgerà non solo la città aretusea, ma anche Noto e Pachino.

I prossimi appuntamenti

Gli eventi in calendario della grande manifestazione prevedono:

Venerdì 4 luglio al Biblios Cafè , con “10 anni di unioni civili”. Un viaggio sul lungo cammino dell’Italia verso il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso e momento di riflessione sulle sfide ancora aperte.

al , con “10 anni di unioni civili”. Un viaggio sul lungo cammino dell’Italia verso il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso e momento di riflessione sulle sfide ancora aperte. Sabato 5 luglio , sempre al Biblios Cafè , “Il peso delle parole”. Un confronto dedicato al valore del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione di una società più rispettosa, inclusiva e consapevole.

, sempre al , “Il peso delle parole”. Un confronto dedicato al valore del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione di una società più rispettosa, inclusiva e consapevole. Venerdì 10 luglio il Barcollo ospiterà la scrittrice e poetessa Giovanna Cristina Vivinetto con il talk “Visibile. Diario di identità”. A seguire il Freedom Party, primo grande appuntamento di festa del calendario Pride, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

il ospiterà la scrittrice e poetessa Giovanna Cristina Vivinetto con il talk “Visibile. Diario di identità”. A seguire il Freedom Party, primo grande appuntamento di festa del calendario Pride, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera. Sabato 11 luglio è la volta della musica con il Party Pride con l’esibizione dal vivo della BandaBertè. La serata proseguirà con un DJ Set al Madness , trasformando il centro storico in un luogo di incontro, condivisione e celebrazione.

è la volta della musica con il Party Pride con l’esibizione dal vivo della BandaBertè. La serata proseguirà con un DJ Set al , trasformando il centro storico in un luogo di incontro, condivisione e celebrazione. Domenica 12 luglio il Pride si sposta sul litorale con l’AperiPride presso lo Shukran Club del Lido di Noto , per un appuntamento all’insegna di convivialità e partecipazione.

il Pride si sposta sul litorale con l’AperiPride presso lo Shukran Club del , per un appuntamento all’insegna di convivialità e partecipazione. Giovedì 16 luglio il Pride arriva a Pachino , dove il Baronetto ospiterà la proiezione del film “Gocce d’acqua su pietre roventi”, per un approfondimento culturale sui temi dell’identità e delle relazioni.

il Pride arriva a , dove il Baronetto ospiterà la proiezione del film “Gocce d’acqua su pietre roventi”, per un approfondimento culturale sui temi dell’identità e delle relazioni. Venerdì 17 luglio – la vigilia della manifestazione – si svolgerà a Noto il Pride’s Eve. Una serata animata da uno spettacolo Drag Show presso il Secret fino al momento più atteso della manifestazione.

Raduno finale del Pride in Piazza Euripide

Il culmine del Siracusa Pride 2026 è fissato per sabato 18 luglio con il tradizionale corteo che attraverserà le vie della città. Il raduno è previsto alle 18.30 in Piazza Euripide, da dove partirà la manifestazione di orgoglio, visibilità e rivendicazione dei diritti, aperta a tutta la cittadinanza.

Fino ad arrivare all’Arena Maniace che ospiterà lo Star Show, il grande spettacolo conclusivo della manifestazione, seguito dal Night Pride Official – la festa ufficiale del Siracusa Pride 2026 – al Garden House.

In attesa di scoprire il cast 2026 e il nome della madrina del Siracusa Pride e degli ospiti che saliranno sul palco dello Star Show da parte del direttore artistico Diego Di Flora, il Siracusa Pride prosegue il suo cammino. Non verso una semplice manifestazione colorata, ma un percorso condiviso su tutto il territorio basato su cultura, spettacolo e partecipazione a ricordare i diritti, l’inclusione e il rispetto alle differenze.