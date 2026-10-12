Acireale, Catania, Italia, Sicilia, Solidarietà

Solidarietà e inclusione a Scillichenti: al via le attività dell’associazione “Batti 5 Odv”

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

ACIREALE (CATANIA) – Una giornata di festa, condivisione e fraternità ha fatto da cornice all’avvio ufficiale delle attività dell’associazione “Batti 5 Odv”. L’iniziativa è stata presentata domenica 11 ottobre presso l’Istituto Suore Cappuccine di Scillichenti, frazione di Acireale, con un partecipato pranzo solidale che ha riunito anziani, giovani, famiglie e persone con disabilità.

Pubblicità

Uno spazio aperto tra generazioni e servizi di prossimità

Nata con l’obiettivo di favorire l’incontro intergenerazionale e di creare reali opportunità di partecipazione per le fasce più fragili della popolazione, l’associazione propone un articolato programma di interventi sociali:

  • Laboratori creativi per la terza età: Percorsi di sartoria, uncinetto e lavori manuali pensati per stimolare la socialità, valorizzare le competenze e contrastare l’isolamento degli anziani.
  • Attività ricreative per la disabilità: Laboratori di pittura e creazione di piccoli manufatti artistici dedicati alle persone con disabilità, inseriti in un contesto di piena valorizzazione della persona.
  • Doposcuola inclusivo: Un servizio di supporto scolastico e relazionale rivolto ai ragazzi in difficoltà. Come sottolineato da Giusi Torrisi, membro dell’associazione, l’approccio punta sull’accoglienza incondizionata e sulla dimensione affettiva: «È un doposcuola inclusivo che non chiede troppi perché: chi si presenta è il benvenuto».
  • Sportello psicologico: Uno spazio sicuro di ascolto e sostegno gratuito curato dalla psicologa Simona Currò, pensato non solo per le persone con disabilità ma anche per i caregiver, spesso gravati da carichi assistenziali complessi.

Le voci dei protagonisti e la vicinanza della Diocesi

Nel corso della presentazione, la presidente dell’associazione, Pina Ricca, ha evidenziato la filosofia di fondo del progetto: «Vogliamo offrire a chi vive questa fase della vita, soprattutto a chi sperimenta la solitudine, uno spazio di incontro e condivisione, nel quale riscoprire il piacere di stare insieme e sentirsi parte di una comunità».

La giornata inaugurale ha registrato una significativa partecipazione istituzionale ed ecclesiale, impreziosita dalla presenza del vicario generale della Diocesi di Acireale, mons. Agostino Russo, e dei religiosi camilliani accompagnati da fratel Carlo Mangione. L’evento è stato inoltre l’occasione per esporre e valorizzare i prodotti artigianali e agricoli del territorio realizzati grazie alle competenze promosse all’interno dei laboratori associativi.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts