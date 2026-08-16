Tamponamento sulla Canicattini-Siracusa nei pressi del centro commerciale Archimede

Un tamponamento tra due mezzi si è verificato lungo la strada Canicattini-Siracusa, nei pressi del centro commerciale Archimede, in una zona particolarmente trafficata della viabilità locale.

L’impatto ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale, giunta sul posto per regolare il traffico e occuparsi delle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Gli agenti hanno lavorato per consentire il deflusso dei veicoli e garantire la corretta gestione della circolazione, rimasta temporaneamente rallentata a causa dell’incidente.

Successivamente è stato necessario l’arrivo di un carro attrezzi, che ha provveduto alla rimozione dei veicoli coinvolti nel tamponamento. Le operazioni si sono rese indispensabili per liberare la carreggiata e ripristinare la normale viabilità lungo l’arteria stradale.

La dinamica dell’incidente resta adesso al vaglio degli organi competenti, che dovranno ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.