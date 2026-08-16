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Catania, Cronaca, Italia, Sicilia

Etna, nuova intensa attività esplosiva nel cratere Voragine

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Foto inviata da Franco Assenza

Nuova e intensa attività esplosiva è stata registrata nel cratere Voragine dell’Etna. Il tremore vulcanico, indicatore dell’energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e si mantiene su valori molto alti.

È quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo di Catania.

Al momento, l’avviso per l’aviazione VONA, acronimo di Volcano Observatory Notice for Aviation, emesso dall’Ingv, resta su livello arancione.

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