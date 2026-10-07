Tensioni internazionali e rincari: il costo della casa continua a salire. Codici: «Attenzione alle speculazioni»

Il carovita continua a erodere il potere d’acquisto dei cittadini italiani, estendendosi con forza anche ai beni durevoli e, in particolare, al settore della casa. A tracciare un quadro preoccupante è l’associazione di consumatori Codici, commentando gli ultimi dati Istat relativi all’andamento del mercato immobiliare.

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Le tensioni geopolitiche internazionali, con il conseguente rialzo dei costi energetici, produttivi e di trasporto, stanno generando un effetto domino che dal settore dell’energia si riflette in modo diretto sui prezzi di vendita delle abitazioni.

Nel secondo trimestre del 2026, l’indice dei prezzi delle abitazioni ha registrato una crescita media del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un incremento guidato soprattutto dalle nuove costruzioni:

A fronte di questo netto rialzo dei valori economici, il volume delle transazioni rimane pressoché immobile: le compravendite mostrano un incremento marginale dell’0,1% su base annua, segno evidente delle crescenti difficoltà delle famiglie ad accedere all’acquisto della prima casa o al credito ipotecario.

Sulla questione è intervenuto Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, che ha richiamato l’attenzione sul rischio sottovalutato della crisi del costo della vita:

«Non stiamo assistendo soltanto all’aumento delle spese quotidiane. Sta diventando progressivamente più costoso anche accedere a beni fondamentali e durevoli, a partire dalla casa. Un incremento del 4% può significare, su un’abitazione del valore di 250mila euro, circa 10mila euro in più, con conseguenze anche sull’importo del mutuo, sugli interessi e sul capitale iniziale che una famiglia deve essere in grado di mettere a disposizione».