Priolo Gargallo, 19enne sorpreso con coltello a molla e hashish: scatta la denuncia per spaccio

PRIOLO GARGALLO — I controlli del territorio effettuati dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno portato alla denuncia a piede libero di un ragazzo di 19 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

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Il controllo su strada e la perquisizione personale

L’operazione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati stradali e legati allo spaccio. Durante il controllo, il giovane è stato fermato dai poliziotti e sottoposto a perquisizione personale.

Nelle sue tasche gli agenti hanno rinvenuto:

Un coltello a molla della lunghezza complessiva di 16 centimetri;

della lunghezza complessiva di 16 centimetri; Quattro dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il blitz in abitazione: sequestrati hashish e contanti

I riscontri emersi dal fermo hanno spinto i poliziotti ad estendere le verifiche all’abitazione del diciannovenne. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori, consentendo di rinvenire e porre sotto sequestro:

Un panetto di hashish del peso di circa 60 grammi;

del peso di circa 60 grammi; Materiale vario idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi ;

; La somma in contanti di 135 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.