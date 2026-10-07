Parco Robinson: un atto di indirizzo per valorizzarlo

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo della IV commissione relativo alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e alla futura valorizzazione del Parco Vittime della Mafia, comunemente conosciuto come Parco Robinson.

Il lavoro della Commissione ha preso avvio dall’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Paolo Cavallaro, con il quale era stato richiesto uno specifico approfondimento sullo stato del finanziamento previsto nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 e sui successivi adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell’intervento.

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La proposta prendeva le mosse dalla previsione, nell’ambito della programmazione comunitaria, di un finanziamento di circa 972 mila euro destinato alla riqualificazione e valorizzazione del Parco Vittime della Mafia e dalla necessità di verificare lo stato dell’iter amministrativo e progettuale, al fine di accelerarne il completamento.

Nel corso dei lavori si è discusso non soltanto dello stato del finanziamento e delle procedure necessarie per arrivare alla concreta realizzazione dell’intervento, ma anche delle attuali condizioni del parco, della sua sicurezza e, soprattutto, del modello di spazio pubblico che si intende restituire alla città.

Particolare attenzione è stata dedicata al Documento di indirizzo alla progettazione, del quale la Commissione ha preso visione e che delinea un’idea di parco pienamente inserito nel contesto urbano e sociale. Una scelta che guarda a uno spazio pubblico aperto, vissuto e accessibile, senza trasformarlo in un luogo chiuso dietro muri e recinzioni.

“È questa – afferma Ivan Scimonelli, presidente della commissione – la direzione nella quale deve muoversi una città seria e moderna: il vandalismo e il degrado non possono essere affrontati semplicemente isolando gli spazi pubblici, ma rendendoli vivi, frequentati e riconoscibili dalla comunità, creando le condizioni per una presenza costante di cittadini, famiglie, associazioni, realtà sportive e sociali. Proprio da questa impostazione è maturato l’atto di indirizzo approvato ieri dalla Commissione, che affianca agli interventi di riqualificazione una serie di misure rivolte alla sicurezza, alla fruizione e alla futura gestione dell’area.

Si è quindi ritenuto necessario richiamare l’attenzione sugli interventi più urgenti: la rimozione dei giochi deteriorati o potenzialmente pericolosi, la messa in sicurezza dei pozzetti scoperti, la chiusura dei locali vandalizzati e dei servizi igienici non utilizzabili, la pulizia straordinaria dell’area, la rimozione dei rifiuti e il ripristino dell’illuminazione ove necessario. Contestualmente è stata sottolineata la necessità di accelerare tutte le procedure amministrative e progettuali indispensabili per l’utilizzo delle risorse già previste.

Si è inoltre ritenuto opportuno prevedere la possibilità di autorizzare piccoli chioschi, capaci di favorire una presenza stabile e una maggiore frequentazione dell’area, e di avviare un’interlocuzione con la Prefettura e con le Forze dell’Ordine, anche al fine di valutare forme di presidio, prevenzione e collaborazione rivolte alla sicurezza urbana e al contrasto degli atti vandalici.