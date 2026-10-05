Tragedia al Consultorio di Modica Alta: 67enne stroncata da arresto cardiaco, ambulanza 118 senza medico

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MODICA (RAGUSA) – Dramma nella mattinata di oggi a Modica Alta. Una donna di 67 anni è deceduta a causa di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in attesa all’interno del Consultorio familiare, situato nello stesso stabile che ospita la postazione del 118. L’ennesimo episodio di emergenza riaccende il dibattito sulla drammatica carenza di medici a bordo dei mezzi di soccorso nella provincia di Ragusa.

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I punti chiave della vicenda

Il malore: La donna ha accusato un arresto cardiaco improvviso nei locali del Consultorio di Modica Alta.

La donna ha accusato un arresto cardiaco improvviso nei locali del Consultorio di Modica Alta. Il primo intervento: L’infermiere e il soccorritore della postazione 118 locale sono intervenuti immediatamente avviando il massaggio cardiaco.

L’infermiere e il soccorritore della postazione 118 locale sono intervenuti immediatamente avviando il massaggio cardiaco. L’assenza del medico: L’ambulanza di Modica Alta era sprovvista di medico di guardia; si è reso necessario richiedere l’intervento dell’ambulanza medicalizzata da Pozzallo.

L’ambulanza di Modica Alta era sprovvista di medico di guardia; si è reso necessario richiedere l’intervento dell’ambulanza medicalizzata da Pozzallo. I tentativi di rianimazione: L’equipaggio ha operato in collegamento costante con il medico della Centrale Operativa di Catania, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

L’equipaggio ha operato in collegamento costante con il medico della Centrale Operativa di Catania, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Gli accertamenti: Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito.

I soccorsi immediati e la corsa contro il tempo

Non appena accortisi della gravità delle condizioni della donna, l’infermiere e il soccorritore in servizio nella vicina postazione del 118 sono scattati tempestivamente. L’equipaggio ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare avanzata mettendo in atto i protocolli d’emergenza previsti.

Data la mancanza del medico a bordo della postazione modicana nella giornata odierna, la Centrale Operativa ha inviato d’urgenza l’ambulanza medicalizzata da Pozzallo. Nell’attesa del secondo mezzo, il personale sanitario sul posto ha proseguito ininterrottamente i tentativi di rianimazione, guidato a distanza e in costante contatto telefonico con il medico della centrale 118 di Catania.

Il decesso e le polemiche sulla carenza di sanitari

Nonostante la prontezza dei primi aiuti e i prolungati sforzi per strapparla alla morte, per la 67enne non c’è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari ne hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato per condurre le verifiche del caso.

La tragedia riporta con forza al centro dell’attenzione pubblica la drammatica criticità della sanità territoriale e la cronica carenza di medici a bordo delle ambulanze del 118, un problema che continua a spogliare numerose postazioni della provincia di Ragusa della presenza medica diretta.

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