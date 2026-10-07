A Priolo Gargallo torna il Festival Internazionale del Balletto: un mese di grande danza e prime nazionali

PRIOLO GARGALLO — Il grande balletto internazionale sceglie ancora una volta Priolo Gargallo. Dal 17 ottobre al 16 novembre 2026, il Teatro Comunale si trasformerà nel cuore pulsante della danza contemporanea e classica, ospitando artisti, performer e compagnie di fama mondiale per la 35ª edizione della prestigiosa rassegna.

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Nato come punto d’incontro e scambio culturale tra stili e tradizioni da tutto il mondo, il Festival si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.

«Riconosciuto per il suo elevato livello artistico, il festival è un palcoscenico privilegiato dove emozioni e sentimenti si esprimono attraverso il linguaggio universale della danza. Negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura, riflettendo i cambiamenti sociali della nostra epoca» — hanno dichiarato il Sindaco Pippo Gianni e il Vicesindaco Alessandro Biamonte.

Il Programma del Festival (17 Ottobre – 16 Novembre 2026)

Ottobre 2026

17 Ottobre — Prima Nazionale: “Romeo e Giulietta Rock Story” | Sibiu International Ballet (Coreografia: Marcello Algeri). Una rivisitazione moderna e generazionale che esplora il concetto di “rock” come filosofia di vita, coraggio e passione autentica.

— “Romeo e Giulietta Rock Story” | (Coreografia: Marcello Algeri). Una rivisitazione moderna e generazionale che esplora il concetto di “rock” come filosofia di vita, coraggio e passione autentica. 18 Ottobre — “Ballet Gala” | Sibiu International Ballet . Serata di galà internazionale dedicata all’armonia, alla grazia e all’eleganza della danza classica.

— “Ballet Gala” | . Serata di galà internazionale dedicata all’armonia, alla grazia e all’eleganza della danza classica. 25 Ottobre — “Le Tango des Malfaiteurs” | Naturalis Labor . Cinque personaggi intrecciano storie d’amore, fuga e ironia. A seguire evento Milonga.

— “Le Tango des Malfaiteurs” | . Cinque personaggi intrecciano storie d’amore, fuga e ironia. A seguire evento Milonga. 26 e 27 Ottobre — “GostLand / Triple Trip” e “Vivaldiana” | Spellbound Contemporary Ballet.

Novembre 2026

6 Novembre — “Private Callas” | Artemis Danza . Un omaggio alla dimensione intima e fragile di Maria Callas attraverso video, scenografie suggestive e coreografie evocative.

— “Private Callas” | . Un omaggio alla dimensione intima e fragile di Maria Callas attraverso video, scenografie suggestive e coreografie evocative. 7 Novembre — “Nel blu Sa(n)Remo Danza” | Artemis Danza (Coreografie: Monica Casadei). Un viaggio tra danza e memoria collettiva dedicato alla grande canzone italiana.

— “Nel blu Sa(n)Remo Danza” | (Coreografie: Monica Casadei). Un viaggio tra danza e memoria collettiva dedicato alla grande canzone italiana. 8 Novembre — “Double Bill: Lif / Love Parade” | COMPAGNIAZAPPALADANZA2 . Due intense performance che spaziano dalla speranza di rinascita post-apocalittica alla ricerca dell’amore tra vulnerabilità e appartenenza.

— “Double Bill: Lif / Love Parade” | . Due intense performance che spaziano dalla speranza di rinascita post-apocalittica alla ricerca dell’amore tra vulnerabilità e appartenenza. 13 Novembre — “Cartoline di Talento” | D&A Collective by GDO .

— “Cartoline di Talento” | . 14 Novembre — “Donna, il Coraggio delle Emozioni” | D&A Collective by GDO (Coreografie: Daniela Maccari per Lindsay Kemp). Introspezione e poesia dedicate alla forza del mondo femminile.

— “Donna, il Coraggio delle Emozioni” | (Coreografie: Daniela Maccari per Lindsay Kemp). Introspezione e poesia dedicate alla forza del mondo femminile. 15 Novembre — “Romanza” | Twain Physical Dance Theatre . Narrazione in tre quadri ispirata al cortometraggio Submission sui temi di libertà e dignità.

— “Romanza” | . Narrazione in tre quadri ispirata al cortometraggio Submission sui temi di libertà e dignità. 16 Novembre — “Little Something” | Twain Physical Dance Theatre. Matinée speciale riservata agli studenti delle scuole di primo e secondo grado.

Formazione, incontri e scuole locali

Il Festival del Balletto 2026 non si limita al palcoscenico: si propone anche come spazio formativo per le nuove generazioni. Saranno infatti organizzati incontri pre-spettacolo tra il pubblico e i coreografi per approfondire la genesi delle opere. Inoltre, il coinvolgimento attivo delle scuole di danza locali punta a creare un ambiente stimolante per i giovani talenti del territorio.