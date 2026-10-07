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A Priolo Gargallo torna il Festival Internazionale del Balletto: un mese di grande danza e prime nazionali

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PRIOLO GARGALLO — Il grande balletto internazionale sceglie ancora una volta Priolo Gargallo. Dal 17 ottobre al 16 novembre 2026, il Teatro Comunale si trasformerà nel cuore pulsante della danza contemporanea e classica, ospitando artisti, performer e compagnie di fama mondiale per la 35ª edizione della prestigiosa rassegna.

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Nato come punto d’incontro e scambio culturale tra stili e tradizioni da tutto il mondo, il Festival si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.

«Riconosciuto per il suo elevato livello artistico, il festival è un palcoscenico privilegiato dove emozioni e sentimenti si esprimono attraverso il linguaggio universale della danza. Negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura, riflettendo i cambiamenti sociali della nostra epoca» — hanno dichiarato il Sindaco Pippo Gianni e il Vicesindaco Alessandro Biamonte.

Il Programma del Festival (17 Ottobre – 16 Novembre 2026)

Ottobre 2026

  • 17 OttobrePrima Nazionale: “Romeo e Giulietta Rock Story” | Sibiu International Ballet (Coreografia: Marcello Algeri). Una rivisitazione moderna e generazionale che esplora il concetto di “rock” come filosofia di vita, coraggio e passione autentica.
  • 18 Ottobre“Ballet Gala” | Sibiu International Ballet. Serata di galà internazionale dedicata all’armonia, alla grazia e all’eleganza della danza classica.
  • 25 Ottobre“Le Tango des Malfaiteurs” | Naturalis Labor. Cinque personaggi intrecciano storie d’amore, fuga e ironia. A seguire evento Milonga.
  • 26 e 27 Ottobre“GostLand / Triple Trip” e “Vivaldiana” | Spellbound Contemporary Ballet.

Novembre 2026

  • 6 Novembre“Private Callas” | Artemis Danza. Un omaggio alla dimensione intima e fragile di Maria Callas attraverso video, scenografie suggestive e coreografie evocative.
  • 7 Novembre“Nel blu Sa(n)Remo Danza” | Artemis Danza (Coreografie: Monica Casadei). Un viaggio tra danza e memoria collettiva dedicato alla grande canzone italiana.
  • 8 Novembre“Double Bill: Lif / Love Parade” | COMPAGNIAZAPPALADANZA2. Due intense performance che spaziano dalla speranza di rinascita post-apocalittica alla ricerca dell’amore tra vulnerabilità e appartenenza.
  • 13 Novembre“Cartoline di Talento” | D&A Collective by GDO.
  • 14 Novembre“Donna, il Coraggio delle Emozioni” | D&A Collective by GDO (Coreografie: Daniela Maccari per Lindsay Kemp). Introspezione e poesia dedicate alla forza del mondo femminile.
  • 15 Novembre“Romanza” | Twain Physical Dance Theatre. Narrazione in tre quadri ispirata al cortometraggio Submission sui temi di libertà e dignità.
  • 16 Novembre“Little Something” | Twain Physical Dance Theatre. Matinée speciale riservata agli studenti delle scuole di primo e secondo grado.

Formazione, incontri e scuole locali

Il Festival del Balletto 2026 non si limita al palcoscenico: si propone anche come spazio formativo per le nuove generazioni. Saranno infatti organizzati incontri pre-spettacolo tra il pubblico e i coreografi per approfondire la genesi delle opere. Inoltre, il coinvolgimento attivo delle scuole di danza locali punta a creare un ambiente stimolante per i giovani talenti del territorio.

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