Al via in Italia l’esercitazione nucleare NATO “Steadfast Noon 2026”

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ROMA – Ha preso il via ieri, 13 ottobre 2026, l’annuale esercitazione di deterrenza nucleare della NATO denominata “Steadfast Noon”. Le operazioni, che interessano gran parte dei cieli italiani e dello spazio aereo europeo, si protrarranno indicativamente fino al 20-23 ottobre, vedendo impegnati i velivoli militari provenienti da 17 Paesi dell’Alleanza Atlantica.

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Dalla Difesa e dai comandi NATO giunge la conferma che si tratta di una simulazione di routine senza l’impiego o il trasporto di armamenti nucleari reali.

Basi strategiche e corridoi aerei interessati

Il fulcro operativo delle manovre sul territorio italiano è concentrato attorno a due basi militari chiave:

Aviano (Pordenone): Sede del 31st Fighter Wing dell’USAF;

Sede del 31st Fighter Wing dell’USAF; Ghedi (Brescia): Sede del 6º Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana.

Oltre ai due hub principali, le rotte e i corridoi di volo definiti interessano diverse regioni della penisola, estendendosi dal Nord Italia fino alla Puglia e alla Sicilia occidentale. Nel programma addestrativo rientrano anche attività navali e tiri nel Tirreno, affiancati dall’impiego di droni militari.

Le finestre temporali indicate dall’ENAV

Per garantire la sicurezza e la gestione del traffico aereo civile, l’ENAV ha comunicato le seguenti finestre orarie riservate alle attività operative:

13 ottobre: 11:00 – 16:00

11:00 – 16:00 14 ottobre: 11:30 – 16:30

11:30 – 16:30 16 ottobre: 10:00 – 15:00

10:00 – 15:00 20 ottobre: 10:00 – 15:00

Obiettivi della simulazione e deterrenza

L’esercitazione Steadfast Noon rappresenta un test periodico volto a verificare le procedure di comunicazione, le catene di comando, il coordinamento tattico e gli standard di sicurezza necessari per le missioni di deterrenza.

Come ribadito dai vertici militari, l’addestramento serve a garantire l’efficienza e la prontezza operativa degli assetti convenzionali e di supporto alla risposta strategica degli alleati, escludendo categoricamente qualsiasi uso di materiale bellico effettivo.