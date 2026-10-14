Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Indagine sull’ostello per lavoratori stagionali di Cassibile, la nota del sindaco Italia

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SIRACUSA – Sviluppi giudiziari legati all’inchiesta condotta dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Palermo relativi alle procedure dell’ostello per i lavoratori stagionali di Cassibile. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, rilasciando una breve dichiarazione ufficiale.

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La struttura, realizzata nel territorio siracusano per offrire accoglienza ai lavoratori impiegati nelle campagne stagionali, è finita sotto la lente dei magistrati europei nell’ambito degli accertamenti sulla gestione e l’affidamento delle risorse pubbliche destinate all’opera.

La dichiarazione del sindaco Francesco Italia

Il primo cittadino ha espresso amarezza per le notizie apparse sugli organi di stampa, precisando al contempo la posizione dell’Amministrazione comunale in attesa degli sviluppi formali delle indagini.

«Le notizie di queste ore mi hanno profondamente addolorato. Allo stato non dispongo di alcun elemento ufficiale per valutarle», ha dichiarato il sindaco Francesco Italia.

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