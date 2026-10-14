Priolo Gargallo promuove i giovani: al via le candidature per la Consulta Giovanile Comunale

PRIOLO GARGALLO – L’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo apre le porte alla partecipazione attiva delle nuove generazioni con il lancio del bando per la composizione della nuova Consulta Giovanile Comunale. L’organo, con funzioni consultive e propositive, nasce per dare voce, idee e centralità ai ragazzi nelle scelte amministrative e sociali che riguardano il territorio.

Pubblicità

Possono presentare la propria candidatura tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti nel Comune di Priolo Gargallo. Il termine ultimo per l’invio delle domande di adesione è fissato per il 31 ottobre 2026.

Un ponte tra istituzioni e nuove generazioni

L’iniziativa punta a creare uno spazio permanente di confronto, all’interno del quale i giovani possano elaborare progetti, promuovere eventi culturali e sociali e proporre soluzioni concrete per la comunità locale.

«L’iniziativa, voluta fortemente dall’Amministrazione comunale», dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore alle Politiche Giovanili Maria Grazia Pulvirenti, «rappresenta un’opportunità unica per i giovani di partecipare attivamente alla vita sociale e amministrativa della città, portando idee fresche, proposte e iniziative a favore delle nuove generazioni e dello sviluppo del nostro territorio».

Come presentare la domanda e contatti utili

L’Avviso pubblico, il Regolamento ufficiale della Consulta e il modulo per la presentazione della candidatura sono scaricabili dal sito web istituzionale del Comune di Priolo Gargallo oppure reperibili direttamente presso gli uffici del Settore Politiche Sociali.