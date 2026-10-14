Aggressioni con la minicar a Roma: individuati due minorenni, tra le vittime l’attore Davide Iacopini

ROMA – Ha un primo punto di svolta l’inchiesta sulle violente aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. Gli autori delle serie di attacchi, che hanno visto tra le vittime l’attore Davide Iacopini e altre cinque persone, sono due minorenni di 16 e 17 anni. I due giovani, che hanno reso piena confessione, sono stati individuati grazie al lavoro congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale, coordinati dalla Procura di Roma.

Pubblicità

Il fascicolo d’indagine è stato ufficialmente trasmesso per competenza alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

La minicar con i led rossi e il tracciamento dallo smartphone

L’identificazione della coppia di minorenni – uno residente nel quartiere Monteverde e guidatore del mezzo, l’altro residente a Testaccio – è arrivata al termine di un’articolata attività d’indagine incrociata:

I dettagli del veicolo: Decisiva si è rivelata la testimonianza di un meccanico, che ha descritto alle forze dell’ordine l’installazione di particolari LED rossi in prossimità della targa e di specifici adesivi sulla carrozzeria della minicar nera.

Decisiva si è rivelata la testimonianza di un meccanico, che ha descritto alle forze dell’ordine l’installazione di particolari LED rossi in prossimità della targa e di specifici adesivi sulla carrozzeria della minicar nera. La geolocalizzazione: Gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione i movimenti della notte dei raid grazie ad un’applicazione di localizzazione remota installata sullo smartphone di uno dei due ragazzi.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione i movimenti della notte dei raid grazie ad un’applicazione di localizzazione remota installata sullo smartphone di uno dei due ragazzi. I motivi del giro: Secondo quanto emerso dai verbali, la scia di aggressioni sarebbe avvenuta mentre i due stavano festeggiando il compleanno di uno di loro.

Le accuse e il sequestro del mezzo

La minicar utilizzata per compiere le aggressioni – di proprietà di uno dei ragazzi, che sarebbe figlio di un carabiniere – è stata posta sotto sequestro giudiziario.

I due giovani sono stati denunciati a piede libero. L’ipotesi di reato formulata nella fase preliminare è quella di tentato omicidio, ma spetterà ora ai magistrati della Procura per i Minorenni valutare la tenuta e l’esatta qualificazione dell’impianto accusatorio.