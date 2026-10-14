“La Siracusa delle donne”: venerdì a Palazzo Vermexio l’incontro finale e la scelta della nuova intitolazione

SIRACUSA – Si avvia alla conclusione la seconda edizione del progetto “La Siracusa delle donne”, promosso in collaborazione con la Consulta femminile nell’ambito del Piano dell’offerta formativa del Comune di Siracusa. L’appuntamento conclusivo è fissato per venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 11:00, nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio.

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Nel corso della cerimonia verrà svelato il nome della figura femminile siracusana alla quale gli studenti – dopo un percorso di studio e votazione – dedicheranno una via o un’area cittadina, offrendo un riconoscimento simbolico e permanente alla memoria e al contributo storico offerto alla comunità.

Il percorso didattico e le protagoniste storiche

All’edizione di quest’anno hanno preso parte ben 300 studenti appartenenti a due istituti comprensivi (Santa Lucia e Wojtyla) e tre istituti superiori della città (Corbino, Einaudi e Rizza-Insolera).

Supportati da un ciclo di cinque conferenze e da ricerche condotte anche su fonti archivistiche, i ragazzi hanno approfondito le biografie di dieci donne simbolo del territorio:

Renata Drago Russo

Raffaella Mauceri

Ida Carnera

Amelia e Lina Naro

Maria Rosa Malesani

Maria Fausta Costanza

Lisetta Toscano Piccione

Giuseppina Pistone

Maria Rita Sgarlata

Teresa Callari

Gli ospiti e il programma della mattinata

L’incontro finale sarà moderato dalla giornalista Katia Scapellato e si aprirà con i saluti istituzionali affidati al sindaco Francesco Italia e alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto.

Seguiranno gli interventi di rilievo istituzionale e accademico: