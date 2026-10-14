Canicattini, ricordata Ann Uccello primo sindaco donna di Hartford

Nel segno delle radici e della memoria la città di Canicattini Bagni in questi giorni ha accolto con piacere la visita di tre agenti di polizia della città di Hartford, capitale dello Stato del Connecticut in America.

Si tratta di Paolo Cicero, originario proprio di Canicattini Bagni, Nicholas Trigila, originario della vicina Palazzolo Acreide, e Cesidio Palmieri, giunti nella città iblea per un cordiale incontro con il Sindaco Paolo Amenta e per consegnargli, a nome della città americana, una targa commemorativa dedicata ad Ann Uccello, figlia di emigrati canicattinesi in America, prima donna a ricoprire per due mandati la carica di Sindaco della città di Hartford e prima donna a ricoprire questa carica nella capitale di uno Stato americano, alla quale l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni ha in-titolato una strada cittadina, già via Tasso, dove sono le radici della famiglia e che la piccola Ann abitò per qualche anno, trasferita dall’America per curare una bruta allergia.

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Un gesto dal forte valore simbolico, che unisce due comunità geograficamente lontane, ma legate da una storia di emigrazione, radici comuni e figure capaci di lasciare un segno importante nella vita pubblica e sociale.

La targa consegnata dai tre agenti al Sindaco Paolo Amenta, nello scenario della sezione del Mu-seo TEMPO (Museo del Tessuto, dell’Emigrante e della Medina Popolare) dedicata proprio ad Ann Uccello, che il Vice Presidente del Museo Tanino Golino ha magnificamente illustrato, rap-presenta, dunque, un segno concreto di riconoscimento e di vicinanza, oltre che un’occasione per rinnovare il legame tra Hartford e la terra d’origine della famiglia Uccello.

Nel corso dell’incontro al Comune e subito dopo al Museo TEMPO, presenti anche il Vice Sindaco Marilena Miceli, il Sindaco Paolo Amenta ha espresso apprezzamento e gratitudine per il gesto dei tre agenti.

«Desidero ringraziare di cuore Paolo Cicero, Nicholas Trigila e Cesidio Palmieri per questa loro gradita visita e per il dono della targa dedicata ad Ann Uccello – ha detto il Sindaco Paolo Amen-ta -. È un gesto che ci emoziona e che rafforza il legame tra Canicattini Bagni e Hartford, dove for-te è la comunità canicattinese, nel segno di una storia che parla delle nostre radici, dell’emigrazio-ne e del contributo che tanti nostri concittadini e i loro discendenti hanno saputo dare alle comuni-tà in cui hanno vissuto e operato. Ann Uccello, che ho personalmente conosciuto e incontrato in un mio viaggio istituzionale ad Hartford e alla quale abbiamo intitolato una centralissima via cittadi-na, è stata una donna che ha saputo affermarsi in un ruolo di grande responsabilità, diventando un esempio di impegno civico e istituzionale. Intitolarle una strada della nostra città significa conser-varne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Questa targa assume quindi un valore che

va oltre il suo significato materiale: è un simbolo di amicizia, di riconoscenza e di quel ponte ideale che continua a unire Canicattini Bagni ai tanti figli della nostra terra che vivono negli Stati Uniti. A tutti e tre rivolgo il mio più sincero ringraziamento e un caloroso saluto da parte dell’intera co-munità canicattinese».

Ann Uccello, nata a Hartford il 19 maggio 1922 da genitori originari di Canicattini Bagni, deceduta il 14 marzo 2023 all’età di 100 anni, ha rappresentato una figura di primo piano nella storia amministrativa della città americana.

Dal 1967 al 1971 fu per due mandati la prima donna a ricoprire la carica di Sindaco di Hartford, aprendo una strada significativa per la partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale. Successivamente, dal 1971 al 1977, fu chiamata a Washington DC dal Presidente Richard Nixon a lavorare al Dipartimento dei Trasporti, incarico che mantenne anche con i Presidenti Gerald Ford e Jimmy Carter.

Particolarmente significativo il ritorno a Canicattini Bagni di Paolo Cicero, che ha appena lasciato la divisa per andare in pensione, accompagnato dagli zii Piero Cicero e Santina Fiore, che attra-verso questa visita ha potuto rinsaldare il rapporto con la città delle proprie origini, dov’è nato il pa-pà Giovanni, condividendo con i colleghi un momento di incontro e di memoria.

La visita a Canicattini Bagni dei tre agenti di polizia di Hartford si è conclusa in un clima di cordia-lità e amicizia, confermando come la memoria delle proprie origini e il riconoscimento delle perso-nalità che hanno segnato la storia delle comunità possano diventare occasioni preziose di incontro e di condivisione tra popoli e generazioni.