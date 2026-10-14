Ruba gioielli all’ex compagna e li rivende: denunciato un 40enne

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I Carabinieri di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà un siracusano di 40 anni, con precedenti di polizia, con l’accusa di furto in abitazione ai danni dell’ex compagna, una donna di 28 anni.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla giovane, che aveva segnalato il furto di alcuni gioielli dalla propria abitazione, nel centro storico di Siracusa.

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Attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e la verifica dei registri di alcuni esercizi commerciali specializzati nella compravendita di preziosi, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare il presunto responsabile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, prima di lasciare l’abitazione dell’ex fidanzata, si sarebbe impossessato di un orologio e di un anello d’oro, per un valore complessivo superiore a 4.000 euro.

I preziosi sarebbero stati successivamente rivenduti in un negozio compro oro della città.