Meteo, l’anticiclone delle Azzorre porta stabilità: forte vento al Sud fino a giovedì, poi clima mite

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano una fase di diffusa stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia fino a sabato, garantita dalla progressiva espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre.

Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, mentre l’alta pressione protegge l’Europa centro-occidentale e la penisola, una strutturata circolazione depressionaria insiste tra la Grecia e la Turchia. Il contrasto tra i due sistemi genera un marcato gradiente barico, responsabile di forti correnti settentrionali che continueranno ad interessare il Meridione per le prossime 24-36 ore.

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Venti forti e mari agitati al Sud

Nelle prossime ore si attende un’intensa ventilazione dai quadranti settentrionali lungo l’Appennino centrale, sulle coste di Abruzzo meridionale e Molise e su tutto il Sud Italia:

Raffiche di vento: Stimate tra 60 e 75 km/h su Puglia centro-meridionale, settori ionici di Basilicata e Calabria, oltre che sui crinali dell’Appennino centro-meridionale e sui rilievi della Sicilia.

Stimate tra su Puglia centro-meridionale, settori ionici di Basilicata e Calabria, oltre che sui crinali dell’Appennino centro-meridionale e sui rilievi della Sicilia. Meteo marino: Previste onde alte fino a 3-5 metri sul Mar Ionio. Risulteranno molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.

In parallelo si registrerà un calo delle temperature notturne e mattutine, con minime compresi tra 6°C e 8°C al Centro-Nord, a fronte di massime diurne miti (tra 23°C e 26°C) e marcata escursione termica.

Il dettaglio giorno per giorno

Mercoledì 14 ottobre: Nord: Tempo stabile e ampiamente soleggiato. Centro: Cieli sereni o poco nuvolosi; venti forti settentrionali su Abruzzo e Molise. Sud e Isole: Addensamenti residui con ventilazione sostenuta e raffiche di burrasca su Puglia, Basilicata e Calabria; mari da molto mossi ad agitati.

Giovedì 15 ottobre: Nord & Centro: Prevalenza di cielo sereno e tempo stabile. Sud e Isole: Ampie schiarite; vento da nord in progressiva attenuazione dalla seconda parte della giornata.

Venerdì 16 ottobre: Italia: Generali condizioni di bel tempo e clima mite da Nord a Sud, con qualche isolato disturbo cumuliforme tra Calabria e Sicilia.

