Festa del Cinema di Roma 2026: Luisa Ranieri incanta il red carpet in Stella McCartney e scarpe fucsia

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ROMA – La serata d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2026 ha incoronato Luisa Ranieri tra le incontestate regine di stile e raffinatezza della kermesse. Sul tappeto rosso allestito per la première del film “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, l’attrice ha sfilato catturando l’attenzione dei fotografi con una mise che ridefinisce i canoni dell’eleganza contemporanea.

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Curato nei dettagli dalla stylist Gloria Ripamonti, l’outfit ha saputo fondere il rigore geometrico del guardaroba maschile con un contrasto cromatico iper-femminile e d’impatto.

Il completo Stella McCartney e le scarpe fucsia ad alto contrasto

Rompendo con la tradizione del classico abito lungo da gran sera, Luisa Ranieri ha sfoggiato una creazione sartoriale firmata Stella McCartney, interpretando uno stile mannish destrutturato e di grande sensualità: