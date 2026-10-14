Festa del Cinema di Roma 2026: Luisa Ranieri incanta il red carpet in Stella McCartney e scarpe fucsia

ROMA – La serata d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2026 ha incoronato Luisa Ranieri tra le incontestate regine di stile e raffinatezza della kermesse. Sul tappeto rosso allestito per la première del film “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, l’attrice ha sfilato catturando l’attenzione dei fotografi con una mise che ridefinisce i canoni dell’eleganza contemporanea.
Curato nei dettagli dalla stylist Gloria Ripamonti, l’outfit ha saputo fondere il rigore geometrico del guardaroba maschile con un contrasto cromatico iper-femminile e d’impatto.
Il completo Stella McCartney e le scarpe fucsia ad alto contrasto
Rompendo con la tradizione del classico abito lungo da gran sera, Luisa Ranieri ha sfoggiato una creazione sartoriale firmata Stella McCartney, interpretando uno stile mannish destrutturato e di grande sensualità:
- La camicia fluid white: La parte superiore è dominata da una camicia bianca fluida con un profondo scollo a V lasciatovi aperto sul davanti e maniche morbide leggermente rimboccate sui polsi.
- Il pantalone wide-leg e la fascia smoking: La camicia è infilata all’interno di pantaloni neri a gamba larga che scivolano sinuosi sul red carpet. A segnare il punto vita, una fascia da smoking in raso nero lucido che richiama l’estetica del tuxedo maschile in chiave rilassata.
- Il dettaglio pop: A spezzare la palette bicromatica in nero e bianco è stato l’accessorio chiave del look: un paio di décolleté fucsia brillante spuntate dall’orlo fluido del pantalone, elemento di rottura visiva che ha dominato le rubriche di moda della serata.