Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
sport

Augusta: scatta il weekend di regate veliche

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

È stato presentato il programma della 10ª edizione del Trofeo velico “Marisicilia Cup”, della 18ª edizione della “Xifonio Cup” e della 7ª edizione del Trofeo “Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

Le regate si svolgeranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno e sono organizzate dal Comando Marittimo Sicilia e dal Club Nautico Augusta, delegato dalla Federazione Italiana Vela, con la collaborazione dell’Associazione ICOB, partner anche nell’organizzazione degli eventi collaterali.

Nel corso della presentazione è stato illustrato il calendario delle competizioni veliche e delle attività previste nell’ambito dell’Open Day della base del Comando Marittimo Sicilia di Terravecchia, che per l’occasione sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato 27 giugno, dalle 14:00 alle 23:30; domenica 28 giugno, dalle 09:30 alle 23:30.

Numerose le iniziative organizzate all’interno della base militare a favore dei visitatori: dagli stand promozionali di istituzioni militari e civili, tra cui quello del Gruppo Operativo Subacquei, alle attività dimostrative condotte dal personale del Nucleo SDAI di Augusta e dell’Aviazione Navale. Durante le due giornate sarà inoltre possibile visitare Nave Borsini un’unità navale della Marina Militare e accedere al villaggio sanitario, dove saranno offerte gratuitamente attività di screening dedicate alla prevenzione di diverse patologie.                          

Segui Web Live TV su Google News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts