Priolo Gargallo: blitz notturno di polizia e carabinieri

La direzione distrettuale antimafia di Catania ha coordinato un’inchiesta, culminata la scorsa notte con l’applicazione di una misura cautelare a carico di persone. Carabinieri e polizia sono piombati in forze la notte scorsa a Priolo Gargallo per eseguire i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Al momento nulla di più è possibile apprendere perché l’intervento congiunto è fase di completamento. Notizia in aggiornamento.