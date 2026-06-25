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cronaca

Priolo Gargallo: blitz notturno di polizia e carabinieri

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

La direzione distrettuale antimafia di Catania ha coordinato un’inchiesta, culminata la scorsa notte con l’applicazione di una misura cautelare a carico di persone. Carabinieri e polizia sono piombati in forze la notte scorsa a Priolo Gargallo per eseguire i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Al momento nulla di più è possibile apprendere perché l’intervento congiunto è fase di completamento. Notizia in aggiornamento.

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