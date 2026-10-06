Avola, al via la mensa scolastica per il tempo prolungato

Con l’avvio del tempo prolungato nelle scuole di Avola parte anche il servizio di refezione scolastica. L’amministrazione comunale ha predisposto il servizio per accompagnare fin dal primo giorno i nuovi orari scolastici e garantire alle famiglie il necessario supporto durante i rientri pomeridiani.

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“La scuola entra pienamente nella sua organizzazione quotidiana e noi siamo pronti con la refezione – dichiara Cannata –. È un servizio importante per i nostri bambini e, nello stesso tempo, un aiuto concreto per tanti genitori che ogni giorno devono conciliare tempi di lavoro e vita familiare”.

La mensa, oltre alla funzione strettamente organizzativa, rappresenta per l’amministrazione anche un momento educativo e di condivisione. I pasti vengono proposti secondo il menù validato dall’Asp, con l’obiettivo di garantire un’alimentazione equilibrata durante la giornata scolastica.

“Mangiare insieme significa anche imparare a stare insieme – prosegue il sindaco –. La refezione diventa un momento di socialità, educazione alimentare e acquisizione di buone abitudini. Vogliamo che i servizi collegati alla scuola accompagnino concretamente la crescita dei bambini e rendano più semplice l’organizzazione delle famiglie”.

Il Comune di Avola gestisce il servizio attraverso l’Ufficio Politiche della Pubblica Istruzione, competente anche per la refezione scolastica. Per eventuali difficoltà o richieste di informazioni relative al caricamento dei dati nell’App, le famiglie possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione.

“Partire insieme al tempo prolungato – conclude Cannata – significa garantire continuità tra scuola e servizi. Continuiamo a lavorare affinché bambini e famiglie possano trovare nell’amministrazione comunale risposte concrete alle esigenze di ogni giorno”.

Anche quest’anno la gestione del servizio si avvale di un’App dedicata, attraverso la quale le famiglie possono gestire in maniera semplice e immediata gli aspetti legati alla refezione. Per qualsiasi difficoltà nel caricamento dei dati o per ricevere assistenza, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Istruzione del Comune di Avola. Sarà inoltre istituito anche per quest’anno il Comitato refezione, con il coinvolgimento delle famiglie, per favorire partecipazione, confronto e monitoraggio del servizio.