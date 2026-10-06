I “Fighting Horses” di Di Modica a Catania: tra imponenza, ironia social e la bufera sui 55mila euro di costi

CATANIA – Stupiscono per imponenza ma continuano a far discutere: i due cavalli bronzei “combattenti” (Fighting horses) dell’artista Arturo Di Modica, installati nei giorni scorsi in piazza Università, sono finiti al centro di un acceso dibattito politico e social. Dopo le goliardiche polemiche sull’accostamento alla tradizione gastronomica locale dell'”arrusti e mangia” di carne equina, l’attenzione si sposta ora sui costi di montaggio, pari a 54.900 euro.

Pubblicità

I punti chiave della polemica

L’opera e la durata: Statue di bronzo alte 8,5 metri e pesanti 7 tonnellate, concesse in comodato d’uso gratuito per un anno .

Statue di bronzo alte 8,5 metri e pesanti 7 tonnellate, concesse in comodato d’uso gratuito per . I costi di installazione: 54.900 euro IVA inclusa versati alla ditta Fonderia Nolana Del Giudice per il trasporto e il montaggio.

54.900 euro IVA inclusa versati alla ditta Fonderia Nolana Del Giudice per il trasporto e il montaggio. La provenienza dei fondi: Risorse regionali destinate ai Comuni con siti UNESCO (plafond da 362mila euro per l’anno 2025).

Risorse regionali destinate ai Comuni con siti UNESCO (plafond da 362mila euro per l’anno 2025). L’asse geopolitico con Vittoria: Critiche dalla città natale dell’artista per il mancato posizionamento delle sculture sul fiume Ippari.

Critiche dalla città natale dell’artista per il mancato posizionamento delle sculture sul fiume Ippari. Prossime installazioni: In arrivo a Catania anche le sculture in marmo di Carrara “Note musicali” in piazza Federico di Svevia e il “Pegaso” a Librino.

Dalle battute sulla “braciata” all’attacco di Vittoria

Nei primi giorni dall’installazione voluta dal sindaco Enrico Trantino, i social catanesi si sono scatenati tra ironia e perplessità. In molti hanno ironizzato sulla presunta inopportunità del soggetto, accostato alla passione locale per la carne di cavallo, mentre da Vittoria — città d’origine di Di Modica — sono piovute stoccate politiche per il “trasferimento” dell’opera pensata in origine per il fiume Ippari.

Il consigliere di Vittoria, Zorzi, ha definito la concessione degli eredi dell’artista a Catania come «uno schiaffo elegante ma sonoro» per la comunità ipparina.

Chiarimenti sui costi: “Nessun acquisto, comodato gratuito e fondi UNESCO”

L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta chiarisce le cifre e le modalità dell’operazione. L’esposizione, che durerà dodici mesi, non ha comportato spese di acquisto per il Comune di Catania, trattandosi di un comodato d’uso gratuito concesso dalla famiglia Di Modica.

I 54.900 euro impiegati sono serviti esclusivamente a coprire il trasporto, il montaggio e la messa in sicurezza delle monumentali sculture affidati a una fonderia specializzata. La somma non proviene da risorse comunali dirette ma dal fondo straordinario trasferito dalla Regione Siciliana per la valorizzazione dei comuni con siti patrimoni UNESCO.Tag