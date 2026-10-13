Avola: evaso dai domiciliari a Bari, 42enne arrestato dai Carabinieri

AVOLA (SR) – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Avola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione.

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L’uomo, originario di Avola ma residente a Noicattaro (in provincia di Bari), è stato intercettato e fermato dai militari dell’Arma nella serata di sabato mentre si trovava nelle vie del centro avolese.

I successivi riscontri e accertamenti anagrafici hanno permesso di verificare che il 42enne fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione nel Barese, luogo dal quale si era ingiustificatamente allontanato. Per lui sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di evasione.