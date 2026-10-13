Manovra correttiva all’Ars, Ronzoni (Uil Sicilia): stop ai rinvii

“La manovra correttiva da circa 600 milioni di euro che oggi arriva in aula non può più attendere. Contiene risorse che sono fondamentali per le famiglie, per gli agricoltori e per tanti servizi del nostro territorio. La politica smetta quindi di perdere tempo e faccia rapidamente il suo dovere”.

Lo afferma Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, in vista della votazione all’Ars, che aggiunge: “Parliamo di soldi concreti che devono arrivare il prima possibile a chi ne ha bisogno come alle famiglie, che fanno i conti con il costo della vita, ai lavoratori, alle imprese, agli agricoltori e anche al personale della Regione che da anni attende di recuperare il costo dell’inflazione. Non possiamo permetterci nuovi blocchi, nuove discussioni infinite o rinvii che finirebbero per penalizzare chi già oggi vive situazioni di difficoltà”.

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La Uil Sicilia chiede quindi alle forze politiche di velocizzare l’iter di approvazione evitando ogni rallentamento ulteriore. “Se ci sono norme che non servono a rispondere ai bisogni reali delle persone, ma soltanto a scopi elettorali o di visibilità, vadano stralciate. L’aula deve concentrarsi sull’essenziale, la Sicilia ha bisogno che questi fondi diventino operativi al più presto. Ogni giorno di ritardo è un giorno in cui famiglie, agricoltori, lavoratori e imprese restano senza le risposte che attendono”.