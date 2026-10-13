Caro-carburante, scendono in piazza autotrasportatori, agricoltori e pescatori: il PD presenta un piano in 5 punti al Prefetto e un’interrogazione al Senato

SIRACUSA / PALERMO – Esplode in Sicilia la protesta contro l’insostenibile aumento del costo dei carburanti. Autotrasportatori, agricoltori e pescatori sono scesi in piazza per dare voce al profondo disagio di intere filiere produttive, messe in ginocchio da una crisi energetica e tariffaria che minaccia di soffocare l’economia dell’Isola e di far impennare i prezzi dei beni di prima necessità.

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A fianco dei lavoratori si schierano i sindaci del Partito Democratico, guidati tra gli altri da Giuseppe Stefio e Tiziano Spada. Una delegazione istituzionale sarà ricevuta dal Prefetto per consegnare un documento strategico articolato in 5 punti, nato dal confronto diretto con i lavoratori e le associazioni di categoria.

La battaglia approda a Palazzo Madama: la mossa del Senatore Nicita

Contemporaneamente, il pressing politico contro il caro-carburante si sposta a Roma. Il Senatore Antonio Nicita ha presentato una specifica interrogazione parlamentare per sollecitare interventi immediati, strutturali e misure di ristoro economico da parte del Governo nazionale.

In vista dell’imminente sessione di bilancio, il gruppo parlamentare del PD al Senato ha preannunciato la ripresentazione di specifici emendamenti volti a:

Taglio delle accise e riduzione del peso fiscale: Interventi mirati per compensare i territori di Sicilia e Sardegna , le due isole che da sole raffinano circa il 50% dei carburanti nazionali .

Interventi mirati per compensare i territori di , le due isole che da sole raffinano circa il . Tutela dei costi di trasporto: Misure di sostegno per scongiurare il crollo del potere d’acquisto dei cittadini ed evitare l’effetto domino sui prezzi al consumo.