L’accordo Trump-Putin sul diesel russo: perché l’annuncio non taglia i prezzi alla pompa

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WASHINGTON / MOSCA – A poche settimane dalle elezioni di medio termine del 3 novembre 2026, l’annuncio ad effetto del Presidente Donald Trump ha scosso il dibattito politico ed economico internazionale: dopo un vertice con Vladimir Putin, il capo della Casa Bianca ha dichiarato il raggiungimento di un accordo per l’importazione di ingenti volumi di diesel russo verso gli Stati Uniti e il mercato globale, con l’obiettivo di raffreddare i listini dei carburanti arrivati ai massimi.

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Nonostante il clamore mediatico, i prezzi alla pompa sono rimasti invariati. Un impegno politico, infatti, non equivale a un rifornimento immediato e a basso costo per automobilisti e autotrasportatori.

Volumi incerti e riserve di Mosca: cosa prevede il piano

Il piano annunciato dalla Casa Bianca prefigura una fornitura progressiva suddivisa in più tranche:

Le prime tre tranche: Un flusso iniziale di oltre 300.000 tonnellate di gasolio, seguito a novembre 2026 da ulteriori 500.000 tonnellate e da un successivo invio di 1 milione di tonnellate , per un totale di circa 1,8 milioni di tonnellate .

Un flusso iniziale di oltre di gasolio, seguito a novembre 2026 da ulteriori e da un successivo invio di , per un totale di circa . Quota subordinata: Ulteriori 3 milioni di tonnellate (che porterebbero il totale potenziale oltre i 4,8 milioni) restano vincolate allo stato di efficienza e al recupero operativo delle raffinerie russe.

Ulteriori (che porterebbero il totale potenziale oltre i 4,8 milioni) restano vincolate allo stato di efficienza e al recupero operativo delle raffinerie russe. I dubbi degli analisti: Come rilevato da S&P Global, sebbene il Cremlino abbia confermato una disponibilità di massima a rifornire i mercati internazionali, da Mosca non sono arrivate conferme ufficiali sui volumi complessivi né un calendario dettagliato di consegna.

Mercati finanziari vs Prezzo finale: l’illusione del “crack spread”

Sul fronte finanziario, la notizia ha generato un’immediata reazione speculativa: il cosiddetto crack spread (il differenziale tra il prezzo del raffinato e il costo del greggio) per il diesel a bassissimo tenore di zolfo è sceso di 6,45 dollari al barile, attestandosi a 96,80 dollari.

Come chiarito dalla Energy Information Administration (EIA), questo dato misura soltanto le aspettative dei mercati e i margini teorici di raffinazione. Il prezzo finale alla pompa incorpora infatti elementi rigidi che frenano ribassi immediati:

Costo della materia prima e margini di raffinazione. Logistica di distribuzione e trasporto sui territori. Fiscalità nazionale e dinamiche competitive locali.

Scarsità di distillati e picco stagionale della domanda

L’impatto effettivo dell’intesa resta fortemente limitato dalla reale capacità industriale di raffinazione e dalle condizioni strutturali del mercato globale:

Capacità limitata in Russia: Gli analisti citati da Associated Press ricordano che le raffinerie russe dispongono di una capacità esportabile ridotta a causa della minore attività degli impianti in Medio Oriente, Cina e Russia stessa.

Gli analisti citati da Associated Press ricordano che le raffinerie russe dispongono di una capacità esportabile ridotta a causa della minore attività degli impianti in Medio Oriente, Cina e Russia stessa. Scorte USA ai minimi: Negli Stati Uniti, pur con una produzione media record di 5,1 milioni di barili al giorno (gennaio-agosto 2026) e impianti utilizzati al 97%, le scorte di gasolio rimangono inferiori del 13% rispetto alla media quinquennale , prosciugate dal forte export.

Negli Stati Uniti, pur con una produzione media record di 5,1 milioni di barili al giorno (gennaio-agosto 2026) e impianti utilizzati al 97%, le scorte di gasolio rimangono , prosciugate dal forte export. Fattori stagionali: L’arrivo dell’autunno e dell’inverno spinge la domanda di combustibile da riscaldamento e i consumi per le attività agricole, mantenendo alta la pressione sui prezzi.

Per il comparto della logistica stradale e ferroviaria – dove il costo del carburante incide direttamente sui prezzi al consumo dei beni – la realtà economica prevale sulla propaganda elettorale: il diesel promesso non è ancora diesel consegnato.