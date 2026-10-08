Controlli nei centri scommesse: sanzioni per oltre 7mila euro

Proseguono i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto della normativa vigente nei centri di raccolta scommesse.

Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, con il supporto del personale della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di verifiche in diversi esercizi. In tre casi sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7.494 euro.

Pubblicità

Nel primo esercizio controllato, il titolare è risultato svolgere l’attività sprovvisto della necessaria licenza. All’interno del locale è stata inoltre accertata la presenza di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in assenza del relativo titolo SCIA.

In un secondo centro scommesse, al momento del controllo, il titolare non era presente. Gli agenti hanno quindi accertato l’assenza di un legale rappresentante preposto alla raccolta delle scommesse. Nello stesso esercizio, la Polizia Municipale ha inoltre contestato la presenza di cartellonistica pubblicitaria non autorizzata.

Irregolarità analoghe sono state riscontrate anche in un terzo centro, dove è stata accertata nuovamente la mancanza di un legale rappresentante preposto all’attività di raccolta.

Per le violazioni contestate, l’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative è pari, dunque, a 7.494 euro.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa e di garantire particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone che frequentano abitualmente i luoghi dedicati alle scommesse.