Rischio idrogeologico: vertice in prefettura a Siracusa

Riunione presieduta dal Prefetto di Siracusa, nel corso della quale sono state esaminate le misure da adottare per prevedere e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, in vista della stagione autunnale e invernale 2026/2027. L’incontro, che si inserisce nel quadro delle iniziative volte a promuovere la cultura della protezione civile, precede l’avvio della Settimana Nazionale della Protezione Civile, previsto per il prossimo 12 ottobre.

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Alla riunione hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della provincia, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Siracusa, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e il Dirigente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nonché rappresentanti degli enti coinvolti nelle attività di previsione e gestione delle emergenze.

In primo luogo, è stata evidenziata la necessità di assicurare un’adeguata e tempestiva pulizia di caditoie, tombini, cunette e sistemi di raccolta e deflusso delle acque, affinché, in occasione di precipitazioni intense, possano essere prevenuti o comunque ridotti i rischi di allagamento. A tale

riguardo, è stata richiamata l’attenzione dei Comuni e degli enti competenti sull’opportunità di verificare preventivamente l’efficienza delle infrastrutture e di programmare per tempo gli interventi di manutenzione necessari.

Nel corso del confronto, durante il quale sono state esaminate le principali criticità presenti sul territorio, è emersa anche l’esigenza, condivisa dai Sindaci, di affrontare in modo organico le problematiche che interessano alcune arterie viarie di rilevanza strategica per i collegamenti territoriali. A tal fine, è stata sottolineata l’opportunità di avviare un confronto con il Genio Civile, l’Autorità di Bacino e gli Assessorati regionali competenti, così da individuare le possibili soluzioni e definire gli interventi necessari a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità della viabilità.

Accanto agli interventi che interessano direttamente il territorio e le infrastrutture, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di assicurare la piena efficienza dell’organizzazione comunale chiamata a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. In tale prospettiva, il Prefetto ha sottolineato l’importanza della pianificazione comunale di protezione civile, della tempestiva ricezione degli avvisi di allertamento e della piena operatività dei presidi territoriali, invitando i Comuni a verificare che i propri Piani siano aggiornati e che le procedure di intervento risultino adeguate, anche in vista della tempestiva attivazione dei Centri Operativi Comunali qualora si verifichino situazioni di criticità.

Poiché la continuità dei servizi essenziali costituisce un elemento fondamentale nella gestione delle emergenze, particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di assicurare la piena operatività dei gestori delle principali reti di servizio, attraverso un adeguato livello di preparazione e la tempestiva attivazione degli interventi necessari in caso di interruzioni o di criticità determinate da eventi meteorologici avversi.

La riunione ha consentito di condividere le principali esigenze operative e di rafforzare il raccordo tra le diverse componenti del sistema di protezione civile, con l’obiettivo di assicurare una risposta coordinata e tempestiva alle eventuali situazioni di criticità e di tutelare l’incolumità della popolazione, ricevendo l’apprezzamento di tutti i Sindaci e dei rappresentanti degli enti intervenuti per l’iniziativa e per l’opportunità di un confronto volto a rafforzare le attività di prevenzione e la capacità di risposta alle emergenze