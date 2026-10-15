Deteneva abusivamente munizioni, priolese denunciato

I Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente un pregiudicato 43enne e un 62enne, entrambi di Siracusa, per la contraffazione di due targhe, un 65enne di Priolo Gargallo per detenzione abusiva di munizioni e omessa denuncia di trasferimento delle armi e nove persone, tra i 18 e i 47 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché sono trovati in possesso di cocaina, crack, hashish e marijuana per uso personale.

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I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, a seguito di un controllo sull’adeguata custodia delle armi, hanno accertato che un 65enne custodiva le sue armi regolarmente denunciate in un luogo diverso da quello denunciato ed era in possesso di diverse cartucce senza averne fatto denuncia all’Autorità.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, in Viale Epipoli, hanno sorpreso un 43enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, alla guida di un motociclo senza l’uso del casco. I successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno rivelato che la targa apposta al motoveicolo era contraffatta ed il veicolo risultava sequestrato dal mese di maggio del 2022.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Siracusa per contraffazione e sanzionato perché circolava con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e privo di copertura assicurativa.

In via Marabitti, un 62enne è stato controllato alla guida della propria autovettura con una targa di prova che da successive verifiche è risultata essere palesemente contraffatta. Anche in questa circostanza, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per contraffazione e sanzionato per guida senza copertura assicurativa.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati a depositi autorizzati e i due conducenti sono stati sanzionati per un importo complessivo di oltre 4.000 euro.