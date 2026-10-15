Melilli, al via il rilascio dei buoni mensa: il 19 ottobre parte la refezione scolastica

MELILLI – Prende il via oggi, giovedì 15 ottobre 2026, il rilascio dei buoni mensa per le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia di Melilli Centro, Villasmundo e Città Giardino. L’operazione precede l’attivazione ufficiale del servizio di refezione scolastica, fissata per lunedì 19 ottobre 2026.

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Il servizio sarà avviato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, nelle more del completamento della mensa comunale, per garantire un supporto immediato alle famiglie del territorio.

Calendario delle aperture straordinarie degli uffici

Per agevolare il ritiro dei blocchetti, il Comune di Melilli ha predisposto aperture straordinarie presso il Palazzo Municipale di Melilli (Piazza Filippo Crescimanno, 1) e le Delegazioni Amministrative di Villasmundo e Città Giardino:

Giovedì 15 ottobre: orario continuato e pomeridiano dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (tutte le sedi).

orario continuato e pomeridiano dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (tutte le sedi). Venerdì 16 ottobre: dalle 8:30 alle 13:30 (tutte le sedi).

dalle 8:30 alle 13:30 (tutte le sedi). Venerdì 16 ottobre (pomeriggio): dalle 15:00 alle 18:00 (solo Palazzo Municipale di Melilli).

dalle 15:00 alle 18:00 (solo Palazzo Municipale di Melilli). Sabato 17 ottobre: dalle 10:00 alle 13:00 (solo Palazzo Municipale di Melilli).

A partire da lunedì prossimo, il servizio proseguirà presso l’Ufficio Pubblica Istruzione negli orari ordinari: lunedì e giovedì (10:00–12:30 e 15:30–17:30) e martedì, mercoledì e venerdì (10:00–12:30).

Costi del servizio e fasce ISEE

L’Amministrazione comunale ha stabilito un piano tariffario proporzionato alla residenza e alla fascia di reddito del nucleo familiare:

Categoria Alunni Condizione / ISEE Costo Singolo Buono Pasto Residenti ISEE inferiore a € 10.632,94 Esenzione totale (Graguito) Residenti ISEE pari o superiore a € 10.632,94 € 1,98 Non Residenti Tariffa unica € 5,50

Modalità di pagamento e contatti

I genitori tenuti al pagamento della quota dovranno effettuare il versamento tramite bonifico bancario o postale intestato al Comune di Melilli – Servizio Tesoreria:

IBAN Bancario: IT78S 05036 84730 CC0710422979

IBAN Postale: IT82F 07601 17100 000010527968

Causale obbligatoria: Indicare l’A.S. 2026/2027, il numero di buoni acquistati e il nome dell’alunno.

«L’avvio della refezione scolastica rappresenta un importante sostegno alle famiglie del nostro territorio», dichiara il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta. «Vogliamo continuare a costruire una comunità in cui la scuola sia sempre più un luogo di crescita, inclusione e attenzione alle necessità di tutti».