Armi e munizioni a Priolo: nei guai un 65enne. Controlli dei Carabinieri nel Siracusano

SIRACUSA – Un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Siracusa ha portato all’identificazione e alla denuncia a piede libero di un 65enne di Priolo Gargallo, trovato in possesso di munizioni non denunciate e inadempiente rispetto alla custodia delle armi. L’intervento rientra in un più ampio servizio di sicurezza che ha visto coinvolti anche due automobilisti siracusani per targhe contraffatte e nove giovani segnalati per consumo di stupefacenti.

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Armi e munizioni: nei guai un 65enne a Priolo Gargallo

Nel corso delle verifiche amministrative sulla regolare e adeguata custodia delle armi da fuoco, i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno contestato le irregolarità e segnalato all’Autorità Giudiziaria l’uomo di 65 anni.

Dagli accertamenti è emerso che il priolese custodiva le proprie armi – regolarmente detenute – in un immobile differente rispetto a quello dichiarato nella formale denuncia di detenzione. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato diverse cartucce e munizioni mai dichiarate agli uffici competenti di Pubblica Sicurezza.

Circolazione stradale: targhe clonate e veicoli sequestrati a Siracusa

Doppio intervento da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa sul fronte dei reati contro la fede pubblica e del Codice della Strada:

Il controllo in Viale Epipoli: I militari hanno fermato un pregiudicato di 43 anni sorpreso alla guida di un motociclo senza indossare il casco protettivo. Dai riscontri della banca dati è emerso che la targa applicata al mezzo era contraffatta e che il motociclo risultava già sotto sequestro dal maggio 2022. L’uomo è stato denunciato a piede libero e sanzionato per circolazione con mezzo sequestrato e privo di copertura assicurativa. Il controllo in Via Marabitti: Un 62enne siracusano è stato fermato al volante della propria autovettura su cui era stata apposta una targa di prova palesemente falsificata. Anche in questo caso è scattata la denuncia, oltre alla sanzione per assenza della polizza RC Auto.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e trasferiti presso depositi autorizzati, con elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 4.000 euro.

Contrasto agli stupefacenti: nove segnalazioni alla Prefettura

Nove persone di età compresa tra i 18 e i 47 anni sono state individuate e segnalate alla Prefettura di Siracusa quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana destinate all’uso personale.