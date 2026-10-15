Controlli straordinari delle Volanti a Siracusa: 212 persone identificate, 4 denunce per armi e furti

SIRACUSA – Un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa ha portato all’identificazione di 212 persone e alle verifiche su 75 veicoli nel capoluogo. Il bilancio delle attività di polizia giudiziaria e prevenzione si chiude con la denuncia a piede libero di quattro persone per possesso illegale di armi bianche e furto aggravato.

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Armi bianche tra i giovani: denunciato un ventiquattrenne

Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del porto abusivo di armi da taglio, intensificati soprattutto tra i più giovani, i poliziotti di una Volante hanno fermato e perquisito un ragazzo di 24 anni:

Il sequestro: Il giovane è stato sorpreso in possesso di un coltello pieghevole munito di lama ricurva e di un’impugnatura anatomica studiata per rendere più stabile l’utilizzo della lama.

Il giovane è stato sorpreso in possesso di un coltello pieghevole munito di lama ricurva e di un’impugnatura anatomica studiata per rendere più stabile l’utilizzo della lama. Le dimensioni: L’arma bianca presentava una lunghezza complessiva di 14 centimetri. Per il ventiquattrenne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Lotta ai reati contro il patrimonio: tre denunciati per furto

L’attività investigativa delle Volanti ha consentito di fare luce su due distinti episodi di furto registrati in città: