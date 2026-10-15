Controlli straordinari delle Volanti a Siracusa: 212 persone identificate, 4 denunce per armi e furti

SIRACUSA – Un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa ha portato all’identificazione di 212 persone e alle verifiche su 75 veicoli nel capoluogo. Il bilancio delle attività di polizia giudiziaria e prevenzione si chiude con la denuncia a piede libero di quattro persone per possesso illegale di armi bianche e furto aggravato.
Armi bianche tra i giovani: denunciato un ventiquattrenne
Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del porto abusivo di armi da taglio, intensificati soprattutto tra i più giovani, i poliziotti di una Volante hanno fermato e perquisito un ragazzo di 24 anni:
- Il sequestro: Il giovane è stato sorpreso in possesso di un coltello pieghevole munito di lama ricurva e di un’impugnatura anatomica studiata per rendere più stabile l’utilizzo della lama.
- Le dimensioni: L’arma bianca presentava una lunghezza complessiva di 14 centimetri. Per il ventiquattrenne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
Lotta ai reati contro il patrimonio: tre denunciati per furto
L’attività investigativa delle Volanti ha consentito di fare luce su due distinti episodi di furto registrati in città:
- Furto in abitazione in ristrutturazione: A seguito di rapide verifiche, gli agenti hanno denunciato due cittadini di origine marocchina. I due si erano introdotti di soppiatto all’interno dell’abitazione di un cittadino dello Sri Lanka, approfittando dei lavori di ristrutturazione in corso per asportare materiale edile.
- Furto in condominio individuato dalla Scientifica: Un uomo di 43 anni è stato denunciato per un furto messo a segno in uno stabile della zona alta di Siracusa. L’identificazione del presunto responsabile è avvenuta grazie ai rilievi tecnici ed al lavoro d’analisi svolto dal personale della Polizia Scientifica.