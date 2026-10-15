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Controlli straordinari delle Volanti a Siracusa: 212 persone identificate, 4 denunce per armi e furti

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SIRACUSA – Un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa ha portato all’identificazione di 212 persone e alle verifiche su 75 veicoli nel capoluogo. Il bilancio delle attività di polizia giudiziaria e prevenzione si chiude con la denuncia a piede libero di quattro persone per possesso illegale di armi bianche e furto aggravato.

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Armi bianche tra i giovani: denunciato un ventiquattrenne

Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del porto abusivo di armi da taglio, intensificati soprattutto tra i più giovani, i poliziotti di una Volante hanno fermato e perquisito un ragazzo di 24 anni:

  • Il sequestro: Il giovane è stato sorpreso in possesso di un coltello pieghevole munito di lama ricurva e di un’impugnatura anatomica studiata per rendere più stabile l’utilizzo della lama.
  • Le dimensioni: L’arma bianca presentava una lunghezza complessiva di 14 centimetri. Per il ventiquattrenne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Lotta ai reati contro il patrimonio: tre denunciati per furto

L’attività investigativa delle Volanti ha consentito di fare luce su due distinti episodi di furto registrati in città:

  1. Furto in abitazione in ristrutturazione: A seguito di rapide verifiche, gli agenti hanno denunciato due cittadini di origine marocchina. I due si erano introdotti di soppiatto all’interno dell’abitazione di un cittadino dello Sri Lanka, approfittando dei lavori di ristrutturazione in corso per asportare materiale edile.
  2. Furto in condominio individuato dalla Scientifica: Un uomo di 43 anni è stato denunciato per un furto messo a segno in uno stabile della zona alta di Siracusa. L’identificazione del presunto responsabile è avvenuta grazie ai rilievi tecnici ed al lavoro d’analisi svolto dal personale della Polizia Scientifica.

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