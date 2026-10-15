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Refezione scolastica a Priolo Gargallo: al via lunedì 19 ottobre per l’infanzia e il plesso Bondifè

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PRIOLO GARGALLO – Prenderà il via ufficialmente lunedì 19 ottobre 2026 il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e alle classi a tempo prolungato del plesso Bondifè di Priolo Gargallo. L’organizzazione delle prime settimane di erogazione dei pasti è stata definita e resa nota dall’amministrazione comunale.

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Il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Federica Limeri hanno illustrato i dettagli operativi e la programmazione dei menù per la fase di avvio del servizio.

Programmazione dei menù e diete speciali ASP

L’avvio della mensa seguirà un piano graduale e attento alle esigenze nutrizionali ed emotive dei bambini:

  • Fase d’inizio (Dal 19 ottobre): Il servizio debutterà applicando la 3ª settimana del Menù Primavera/Estate, per garantire una transizione graduale e idonea alle temperature del periodo.
  • Diete speciali: Fin dal primo giorno saranno attivate tutte le diete speciali e personalizzate regolarmente autorizzate dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per motivi allergologici, di intolleranza o di carattere etico-religioso.
  • Cambio stagionale (Da novembre): A partire dal mese di novembre entrerà stabilmente in vigore il Menù Autunno/Inverno, strutturato sui prodotti alimentari della stagione fredda.

L’impegno dell’amministrazione comunale

L’avvio del servizio di refezione scolastica costituisce un tassello fondamentale nel supporto al tempo pieno e al tempo prolungato della didattica cittadina.

«I dettagli sulle prime settimane assicurano una partenza regolare ed efficiente», sottolineano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore Federica Limeri, evidenziando l’attenzione rivolta alla qualità degli alimenti somministrati ai piccoli utenti dei plessi scolastici priolesi.

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