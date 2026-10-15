Catania, bunker dello spaccio scoperto dai Carabinieri a San Cristoforo: tre denunce e sequestri

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CATANIA – Un alloggio apparentemente disabitato ma trasformato in una vera e propria centrale fortificata per la gestione dello spaccio di droga. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel cuore del quartiere San Cristoforo.

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L’intervento è scaturito al termine di un prolungato monitoraggio del territorio, durante il quale i militari dell’Arma avevano notato un anomalo e incessante via vai di persone a tutte le ore nei pressi di uno stabile di via del Principe.

Il blitz: doppie porte blindate e telecamere

Insospettiti dai movimenti, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’immobile dopo aver superato sbarre e protezioni:

Le fortificazioni: L’accesso all’edificio era protetto da una prima porta blindata, seguita da una seconda barriera posta a protezione degli ambienti interni.

L’accesso all’edificio era protetto da una prima porta blindata, seguita da una seconda barriera posta a protezione degli ambienti interni. Il sistema di videosorveglianza: La centrale dello spaccio era sorvegliata da un impianto tecnologico composto da quattro telecamere tradizionali e tre microcamere, posizionate per monitorare ogni accesso e le aree limitrofe.

La centrale dello spaccio era sorvegliata da un impianto tecnologico composto da quattro telecamere tradizionali e tre microcamere, posizionate per monitorare ogni accesso e le aree limitrofe. Il piano di emergenza per la droga: All’interno del bagno, privo di arredi e adibito esclusivamente all’attività illecita, i militari hanno trovato due secchi colmi d’acqua predisposti per gettare rapidamente lo stupefacentemente nella rete fognaria in caso di controlli, impedendone il recupero.

Durante l’irruzione, uno dei presenti ha tentato di disfarsi di un bilancino di precisione lanciandolo dalla finestra, ma lo strumento è stato immediatamente recuperato dai militari appostati all’esterno dello stabile.

Sequestri e provvedimenti

All’interno dell’appartamento, privo di mobili, i Carabinieri hanno rinvenuto pochi grammi di crack (probabilmente i residui di un’eliminazione frettolosa prima dell’ingresso dei militari), materiale per il confezionamento, una pipetta e diverse banconote e monete provento dell’attività illecita.

Tre persone, tutte con precedenti specifici, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso: