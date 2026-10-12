Emergenza idrica a Lentini, Fratelli d’Italia affonda il colpo: “Riconvocare subito il Consiglio Comunale Aperto”

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LENTINI (SIRACUSA) – «I cittadini vivono il problema 24 ore su 24, 7 giorni su 7: a loro bisogna dare la parola e soprattutto risposte immediate. L’amministrazione non può dimenticare i propri cittadini né rinviare ulteriormente la gestione di una crisi così drammatica». Con questa posizione netta, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Lentini sollecita un intervento d’urgenza sulla grave carenza d’acqua che sta mettendo a dura prova la comunità locale.

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Attraverso una nota congiunta del consigliere comunale Rossana Fangano e del coordinatore cittadino Antonio Pino, il partito ha annunciato per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, l’invio di una PEC formale indirizzata all’amministrazione comunale per chiedere l’immediata riconvocazione dell’assise cittadina dedicata alla crisi idrica.

La richiesta di riconvocazione e lo stallo istituzionale

Il caso politico e gestionale nasce dopo il rinvio della seduta dello scorso 1° ottobre, andata deserta o sospesa per l’assenza dei vertici gestionali e degli interlocutori chiave. Da quel giorno, denunciano i rappresentanti di FdI, non è stata più calendarizzata alcuna data:

Stallo intollerabile: Sono trascorsi diversi giorni senza indicazioni operative, mentre famiglie, anziani e categorie fragili continuano a subire la mancanza quotidiana di un bene primario ed essenziale.

Sono trascorsi diversi giorni senza indicazioni operative, mentre famiglie, anziani e categorie fragili continuano a subire la mancanza quotidiana di un bene primario ed essenziale. Tavolo con i gestori: Fratelli d’Italia ritiene imprescindibile la presenza in aula dei vertici di Aretusa Acque S.p.A., dei parlamentari nazionali e regionali e di tutte le istituzioni competenti, chiamati a fare chiarezza sulle cause dei disservizi e sulle soluzioni a breve e lungo termine.

Un’assise aperta alla cittadinanza

Per l’opposizione, la seduta del Consiglio Comunale non dovrà limitarsi a una mera trattativa tecnica, ma dovrà mantenere la formula del Consiglio Aperto, garantendo la diretta partecipazione dei residenti e delle associazioni di categoria sfinite dai disagi idrici.

Fratelli d’Italia ha confermato che proseguirà nelle azioni di pressione istituzionale e nella vigilanza affinché vengano individuate contromisure immediate per superare la fase emergenziale e garantire il diritto all’approvvigionamento idrico a tutta la cittadinanza di Lentini.