Garlasco, Sempio: «Temo un errore»

PAVIA – «La paura di essere vittima di un errore c’è, assolutamente». Torna a parlare Andrea Sempio, nuovamente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pavia nell’ambito dei nuovi accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco per cui Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione.

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Intervenuto ai microfoni della trasmissione “Porta a Porta”, Sempio ha affrontato il clima di incertezza legato ai nuovi sviluppi investigativi: «Se ci sono dei dubbi, se qualcosa non è stato svolto al 100%, magari sono stati anche commessi degli errori, è giusto rifare l’indagine e andare a verificare».

L’indagato ha tuttavia precisato di rimanere sereno rispetto alla propria posizione, sottolineando di non ritenere che vi siano state sviste o irregolarità nelle precedenti attività investigative che lo avevamo visto coinvolto e che avevano portato alla sua archiviazione nel 2016.