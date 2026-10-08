Meteo Sicilia: prima il caldo, poi i temporali

PALERMO – Cambia il tempo sulla Sicilia. Tra domani e sabato l’Isola si prepara a un passaggio instabile causato da un vortice ciclonico alimentato da aria fredda polare in discesa dal Tirreno. Il peggioramento porterà dapprima un breve rialzo termico, seguito da piogge, temporali localmente intensi, venti sostenuti e un calo delle temperature.

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La fase più acuta delle precipitazioni è attesa tra domani e la notte successiva, colpendo in particolar modo i settori settentrionali. Per la giornata di sabato 10 ottobre si prevede un’instabilità più irregolare, con schiarite alternate a pause asciutte, prima di un generale miglioramento prospettato per domenica 11 ottobre.

La Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso 26281 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, istituendo l’allerta gialla su tutta la regione. Le autorità raccomandano prudenza per i possibili fenomeni franosi e allagamenti localizzati, invitando la cittadinanza a consultare i bollettini ufficiali e le comunicazioni comunali per aggiornamenti in tempo reale sulla propria zona.