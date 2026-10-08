Oroscopo della settimana

Oroscopo della settimana: stelle e pagelle

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Un quadro astrale dinamico promette importanti scosse per tutto lo zodiaco. Con la Luna in fase di transito e l’influsso positivo di Mercurio, i segni d’Aria e di Fuoco ritrovano l’energia per mettersi in gioco, mentre i segni di Terra e di Acqua dovranno affrontare qualche piccolo ostacolo prima di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Ecco le previsioni segno per segno.

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♈ Ariete

Voto: 7.5 – La settimana parte con la grinta giusta. Sul lavoro non mancano le opportunità per far valere le vostre idee, ma attenti a non farvi travolgere dall’impazienza nei rapporti di coppia. Nel weekend torna la passione.

♉ Toro

Voto: 6.5 – Qualche piccolo ritardo sul piano professionale potrebbe innervosirvi nei primi giorni della settimana. Mantenete la calma: da giovedì la situazione migliora e ritroverete la complicità perduta in amore.

♊ Gemelli

Voto: 8.5 – Siete i preferiti dalle stelle! Idee brillanti e dialoghi aperti vi renderanno irresistibili sia nel lavoro che nelle relazioni private. Un incontro inatteso potrebbe far battere il cuore a chi è single.

♋ Cancro

Voto: 6 – Un po’ di stanchezza accumulata vi farà desiderare la tranquillità di casa. Evitate discussioni sterili in famiglia e concentratevi sul vostro benessere fisico. Il fine settimana regala intuizioni utili.

♌ Leone

Voto: 8 – Carisma al massimo e voglia di riscatto. Sul lavoro potete avanzare richieste ambiziose, mentre in amore l’atmosfera si fa rovente. Unico consiglio: non dimenticate l’ascolto verso il partner.

♍ Vergine

Voto: 7 – Settimana ideale per riorganizzare le finanze e pianificare i prossimi passi professionali. I risultati arriveranno a breve. In amore serve maggiore spontaneità: lasciate andare il controllo.

♎ Bilancia

Voto: 9 – Protagonisti assoluti della settimana! Venere vi incorona re e regine dello zodiaco: fascino, romanticismo e belle notizie in arrivo nel lavoro. È il momento di cogliere al volo ogni opportunità.

♏ Scorpione

Voto: 6.5 – Qualche pensiero di troppo rischia di offuscare le vostre giornate. Non chiudetevi a riccio e affidatevi alle persone carissime. Un progetto professionale fermo da tempo inizia finalmente a sbloccarsi.

♐ Sagittario

Voto: 8 – Energia travolgente e grande desiderio di evasione. I viaggi e i nuovi contatti sono favoriti. In campo sentimentale, una bella sorpresa potrebbe cambiare i piani del vostro weekend.

♑ Capricorno

Voto: 7 – Concentratissimi sugli obiettivi professionali, rischiate di trascurare la sfera affettiva. Dedicate più tempo a chi amate: i successi lavorativi avranno un sapore migliore se condivisi.

♒ Acquario

Voto: 8.5 – Settimana di grandi intuizioni e creatività alle stelle. Siete pronti a spezzare la routine con progetti innovativi. In amore torna l’armonia, ideale per fare progetti di coppia a lungo termine.

♓ Pesci

Voto: 7 – La sensibilità è la vostra arma vincente, ma attenzione a non interpretare male le parole di un collega. Sul lavoro serve concretezza, mentre il weekend regalerà momenti di grande dolcezza.

Frasi chiave

  • Oroscopo della settimana: le previsioni e le pagelle per tutti i 12 segni zodiacali
  • Bilancia, Gemelli e Acquario tra i segni più fortunati del quadro astrale
  • Grandi opportunità di riscatto lavorativo e carisma in crescita per il Leone
  • Il Toro e il Cancro affrontano qualche piccolo ritardo prima del recupero nel weekend
  • Amore e nuove intuizioni favoriti dall’influsso positivo delle stelle

Tag Oroscopo della settimana, Astrologia, Segni zodiacali, Previsioni astri, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

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