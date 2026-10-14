Inchiesta EPPO a Siracusa, il PD: «Sconcerto e preoccupazione, si faccia luce su appalti e ostello di Cassibile»

SIRACUSA – Presa di posizione netta da parte del Partito Democratico di Siracusa all’indomani degli sviluppi giudiziari legati all’indagine della Procura Europea (EPPO), che vede indagato per associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti il sindaco Francesco Italia e agli arresti domiciliari la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Carbone.

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In una nota ufficiale, la segreteria cittadina dei Dem esprime forte sconcerto per il quadro accusatorio emerso, richiamando la giunta alle proprie responsabilità politiche e istituzionali.

I rappresentanti del PD siracusano chiedono la massima chiarezza sulle procedure di affidamento finite sotto la lente della magistratura, ponendo l’accento in particolare sul valore sociale dell’opera realizzata a Cassibile:

La nota del Partito Democratico si conclude con un duro monito a tutela dell’onorabilità della comunità e della Pubblica Amministrazione:

«L’immagine di Siracusa non può essere deturpata da chi saccheggia le risorse pubbliche né oltraggiata dalle ombre di corruzione e malaffare, e neppure da inescusabile indifferenza ai principi etici e giuridici di legalità nella Pubblica Amministrazione».