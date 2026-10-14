“Pizzini”, voti e appalti su corsia preferenziale: l’ordinanza da 190 pagine che scuote il Siracusano

SIRACUSA – Un intreccio sistematico di voti, appalti gestiti in corsia preferenziale e “pizzini” utilizzati per indirizzare e pilotare le gare pubbliche. L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Siracusa – oltre 190 pagine di dettagliate risultanze investigative – restituisce uno spaccato crudo e profondo sulle dinamiche di potere e condizionamento amministrativo nel territorio siracusano.

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Dall’intensa attività di intercettazione telefonica e ambientale svolta dagli investigatori emergono i passaggi chiave di un modello organizzato per piegare la gestione della cosa pubblica a interessi elettorali e privati.

Il “sistema” dei pizzini e il controllo delle gare

Al centro del quadro probatorio delineato dal giudice per le indagini preliminari vi è la gestione diretta delle procedure d’gara comunali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti:

I pizzini e la regia degli appalti: Documenti e annotazioni riservate venivano impiegati per indicare preventivamente le ditte da favorire, garantendo l’assegnazione dei lavori a imprese gradite.

Documenti e annotazioni riservate venivano impiegati per indicare preventivamente le ditte da favorire, garantendo l’assegnazione dei lavori a imprese gradite. Voti in cambio di affidamenti: La concessione degli appalti in “corsia preferenziale” si traduceva in contropartite dirette, composte da sostegno elettorale, pacchetti di voti e utilità economiche.

La concessione degli appalti in “corsia preferenziale” si traduceva in contropartite dirette, composte da sostegno elettorale, pacchetti di voti e utilità economiche. Servizi e opere coinvolte: Nel mirino degli inquirenti sono finite diverse procedure d’ufficio e cantieri strategici della provincia, le cui dinamiche di affidamento risultavano alterate alla radice.

Gli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria

Il provvedimento cautelare si inserisce nel più ampio filone d’indagine condotto in sinergia tra la magistratura locale e la Procura Europea (EPPO). Le intercettazioni e le riscontrate irregolarità contabili e amministrative hanno già portato all’emissione di diverse misure restrittive nei confronti di esponenti politici e funzionari locali.

L’analisi dei documenti sequestrati prosegue per delineare con esattezza tutti i livelli di responsabilità e l’estensione della rete di complicità intessuta attorno agli uffici pubblici del territorio.