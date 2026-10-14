Terremoto a Siracusa, Operazione “Nexus”: il patto segreto tra politica, mazzette e appalti pilotati

SIRACUSA – Un vero e proprio terremoto politico e giudiziario si è abbattuto sul Comune di Siracusa. L’imponente Inchiesta “Nexus”, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Palermo ed eseguita dagli agenti della Digos della Polizia di Stato, ha squarciato il velo su un presunto sistema di potere opaco, capace di piegare la gestione delle commesse pubbliche a interessi privati, scambi elettorali e vantaggi economici.

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L’operazione si è concretizzata nell’esecuzione di sette misure cautelari che travolgono i vertici dell’amministrazione locale e sfiorano anche gli apparati di sicurezza del territorio.

Misure cautelari e indagati chiave: chi c’è al centro dell’inchiesta

L’ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Siracusa ricostruisce legami e ruoli all’interno del presunto comitato d’affari:

Concetta “Conci” Carbone (Arresti Domiciliari): Vicepresidente del Consiglio comunale ed ex assessora. Secondo la Procura Europea, avrebbe garantito una “corsia preferenziale” per l’assegnazione dei lavori pubblici a ditte compiacenti, ottenendo in cambio bustarelle, utilità dirette e pacchetti di voti.

Vicepresidente del Consiglio comunale ed ex assessora. Secondo la Procura Europea, avrebbe garantito una “corsia preferenziale” per l’assegnazione dei lavori pubblici a ditte compiacenti, ottenendo in cambio bustarelle, utilità dirette e pacchetti di voti. Salvatore Luca Strazzulla (In Carcere): Appuntato dei Carabinieri (già in servizio presso la sezione di P.G. della Procura di Catania). A suo carico il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per la gravità dei reati ipotizzati, tra cui il passaggio di informazioni investigative coperte da segreto e la complicità nella rete di favori.

Appuntato dei Carabinieri (già in servizio presso la sezione di P.G. della Procura di Catania). A suo carico il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per la gravità dei reati ipotizzati, tra cui il passaggio di informazioni investigative coperte da segreto e la complicità nella rete di favori. 4 Imprenditori e Funzionari (Misure Interdittive): Raggiunti dal divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa per la durata di un anno per la gestione irregolare dei bandi di gara.

L’affare dell’Ostello di Cassibile e il sistema dei “pizzini”

Al centro del quadro probatorio delineato dagli inquirenti ci sono i cantieri per la realizzazione e l’ampliamento dell’ostello per i lavoratori agricoli stagionali di Cassibile. Un’opera nata per fronteggiare un’emergenza sociale e di dignità lavorativa, trasformata – secondo le accuse – in un bacino di risorse da spartire.

L’attività di intercettazione telefonica e ambientale ha portato alla luce un vero e proprio metodo basato sul condizionamento a monte delle gare: dalle indicazioni riservate tramite “pizzini” per sbarrare la strada alla concorrenza, fino al frazionamento degli appalti per procedere con affidamenti diretti alle imprese amiche.

Le ipotesi di reato e le reazioni della politica

I reati contestati a vario titolo dalla magistratura europea spaziano dall’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione al traffico di influenze illecite, corruzione elettorale, favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio.

Nel registro degli indagati risulta iscritto anche il sindaco Francesco Italia, il quale ha espresso profondo rammarico dichiarandosi in attesa di atti ufficiali per chiarire la propria posizione. Nel frattempo, le forze di opposizione e il Partito Democratico hanno chiesto immediate garanzie di trasparenza, parlando di un’immagine cittadina gravemente ferita dai sospetti di malaffare nella gestione della cosa pubblica